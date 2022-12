Đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động tại Bình Định

Ngày 17.12, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức ra quân các hoạt động hưởng ứng 10 ngày thi đua cao điểm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Ngày Thanh niên cùng hành động.

Trong đó, tập trung vào các hoạt động chính như: thực hiện công trình Thắp sáng đường quê tại H.Phù Cát, thực hiện công trình Vườn cây thanh niên tại H.Tuy Phước, sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh tại TX.Hoài Nhơn và ra quân triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng...

Cùng ngày, Đoàn trường CĐ Y tế Bình Định phối hợp với Thị đoàn Hoài Nhơn (Bình Định), Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh Bình Định, Nhà thuốc Mát Tay (TP.Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức Chương trình Ngày thanh niên cùng hành động - Tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người dân P.Hoài Tân (TX.Hoài Nhơn, Bình Định).

Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng 10 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho thiếu nhi, tặng 10 suất quà (mỗi suất 350.000 đồng) cho hội viên Hội cựu chiến binh P.Hoài Tân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, chương trình còn có hoạt động tư vấn sức khỏe, tặng thuốc bổ xương khớp và 150 suất quà (tổng trị giá 60 triệu đồng) cho người dân P.Hoài Tân.

Theo anh Phạm Ngọc Hoan, Phó bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn, trong những năm qua, đời sống của người dân ở địa phương đã có những thay đổi đáng kể nhưng ở một số nơi vẫn còn có gia đình khó khăn. Thị đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên TX.Hoài Nhơn luôn nỗ lực kết nối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân để triển khai các hoạt động an sinh xã hội để hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.





“Chương trình Ngày thanh niên cùng hành động - Tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người dân hôm nay nhằm động viên các gia đình chính sách, hộ khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, còn các em học sinh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, sau này giúp ích cho xã hội”, anh Phạm Ngọc Hoan cho biết.

Cũng trong ngày 17.12, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định và Thành đoàn Quy Nhơn tổ chức lễ ký kết và ra quân tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định còn đồng hành với các đơn vị thiện nguyện tặng 250 suất quà cho người dân xã Bok Tới (H.Hoài Ân).

Huyện đoàn Vân Canh, Huyện đoàn Tuy Phước, Thị đoàn An Nhơn... cũng đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động chuyển đổi số, tuyên truyền và hỗ trợ người dân đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Anh Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Thị đoàn An Nhơn, cho biết sau lễ ra quân, 15 đội thanh niên công nghệ số cộng đồng trên địa bàn TX.An Nhơn (hơn 150 đoàn viên thanh niên) đồng loạt ra quân các hoạt động chuyển đổi số như: tuyên truyền, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản và sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an, hướng dẫn người dân cài đặt và đăng ký tài khoản trên Cổng DVC quốc gia. Trong ngày 18.12, các đoàn viên thanh niên, học sinh các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn An Nhơn cũng sẽ tham gia Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông tại Trường THPT Số 2 An Nhơn. Đây là 2 trong số nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII tại TX.An Nhơn.