Đồng loạt kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ để kích cầu tiêu thụ ô tô

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, liên tiếp từ ngày 24.2 đến ngày 4.3, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), UBND các tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam đã có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ KH-ĐT, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và kích cầu tiêu thụ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; trong đó có chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ.



Nhiều hiệp hội, địa phương đồng loạt kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước THANH NIÊN

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, VAMI cho rằng chính sách giảm lệ phí trước bạ từng áp dụng trong thời gian chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh.

Nhưng bước vào năm 2023, thị trường tiêu thụ ô tô tiếp tục chịu sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất ngân hàng gia tăng… khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu đối với những mặt hàng có giá trị cao, trong đó có ô tô.

VAMI dẫn báo cáo của VAMA trong tháng 1, doanh số tiêu thụ ô tô toàn thị trường giảm 60% so với tháng 12.2022 và giảm 54% so với tháng 1. Trong đó, doanh số bán xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 1 cũng giảm 54% so với tháng 12.2022 khi chỉ đạt 8.624 xe… Diễn biến này đã ảnh hưởng nặng đến ngành cơ khí, ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô như gián đoạn sản xuất, sụt giảm đơn hàng…

VAMI khẳng định, thực tế các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng mua sắm, nhưng nếu chỉ dựa vào giải pháp kích cầu đơn lẻ của từng doanh nghiệp là không đủ để tạo ra sức bật giúp thị trường tiêu thụ ô tô tăng trưởng trở lại và ổn định một cách bền vững.

Theo đó, VAMI cùng UBND tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình đồng loạt kiến nghị Thủ tướng xem xét gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong năm 2023; đồng thời giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thêm một khoảng thời gian phù hợp, các chính sách này nên được áp dụng ngay trong quý 2 để phát huy hiệu quả.

Có chung quan điểm với VAMI, văn bản của VAMA nhấn mạnh, đề nghị Chính phủ xem xét áp dụng các giải pháp khẩn cấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Đặc biệt là được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, đây là giải pháp ý nghĩa và vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp ngành ô tô hiện nay.

Cũng theo VAMA, các biện pháp gia hạn nộp thuế của Chính phủ từng áp dụng những năm trước đây đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho dòng tiền của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước. Chính sách gia hạn nộp thuế giúp doanh nghiệp cân đối nguồn tài chính để duy trì sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế mà vẫn đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.