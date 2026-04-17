Đồng minh ông Putin chỉ ra các ‘mục tiêu tiềm năng’ ở châu Âu

Bộ này cáo buộc chính phủ của một số nước châu Âu đã quyết định tăng cường sản xuất và cung cấp UAV cho Ukraine, một động thái mà Moscow coi là làm leo thang xung đột.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố danh sách các nhà máy và doanh nghiệp ở một số nước châu Âu mà theo Moscow là đang sản xuất máy bay không người lái hoặc linh kiện máy bay không người lái, bao gồm các địa điểm ở Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, và Ba Lan, cùng nhiều nước khác.

Tuyên bố của phía Nga xem động thái đó là “một bước đi có chủ ý dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ về tình hình quân sự và chính trị trên toàn lục địa châu Âu và sự biến đổi âm thầm của các quốc gia này thành hậu phương chiến lược của Ukraine”.

Moscow nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công chống lại Nga bằng UAV sản xuất tại châu Âu có thể dẫn đến “những hậu quả khó lường”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, “công chúng châu Âu không chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân thực sự của các mối đe dọa đối với an ninh của họ, mà còn cần biết địa chỉ cũng như vị trí của các doanh nghiệp ‘Ukraine’ và ‘liên doanh’ sản xuất máy bay không người lái và linh kiện cho Ukraine trên lãnh thổ nước họ”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky theo dõi buổi giới thiệu máy bay không người lái được sản xuất trong khuôn khổ hợp tác Đức-Ukraine tại Berlin (Đức), ngày 14.4.2026 ẢNH: REUTERS

Sau đó, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin là cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, trong một bài đăng trên X cho biết rằng danh sách do quân đội công bố tương đương với danh sách các mục tiêu tiềm năng của lực lượng vũ trang Nga.

Ông nói: “Việc các cuộc tấn công có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy ngủ ngon, các đối tác châu Âu!”.

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, các nước châu Âu đã cung cấp cho Kyiv viện trợ tài chính và quân sự rộng rãi, gồm nhiều hệ thống vũ khí và đạn dược.

Tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký các thỏa thuận với Đức và Na Uy về việc sản xuất chung UAV. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng bày tỏ sự quan tâm đến sự hợp tác như vậy.

Các quan chức Nga, bao gồm cả ông Medvedev, đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố công khai được cho là lời đe dọa đối với các nước châu Âu vì sự ủng hộ của họ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, những tuyên bố này thường mang hình thức cảnh báo và ám chỉ hơn là những tuyên bố trực tiếp về các cuộc tấn công sắp xảy ra.