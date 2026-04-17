Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đồng minh ông Putin chỉ ra các ‘mục tiêu tiềm năng’ ở châu Âu
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
17/04/2026 21:01 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.4 cảnh báo rằng kế hoạch của một số nước châu Âu nhằm tăng cường cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine đang kéo các quốc gia này lún sâu hơn vào cuộc chiến với Nga.

Bộ này cáo buộc chính phủ của một số nước châu Âu đã quyết định tăng cường sản xuất và cung cấp UAV cho Ukraine, một động thái mà Moscow coi là làm leo thang xung đột.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố danh sách các nhà máy và doanh nghiệp ở một số nước châu Âu mà theo Moscow là đang sản xuất máy bay không người lái hoặc linh kiện máy bay không người lái, bao gồm các địa điểm ở Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, và Ba Lan, cùng nhiều nước khác.

Tuyên bố của phía Nga xem động thái đó là “một bước đi có chủ ý dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ về tình hình quân sự và chính trị trên toàn lục địa châu Âu và sự biến đổi âm thầm của các quốc gia này thành hậu phương chiến lược của Ukraine”.

Moscow nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công chống lại Nga bằng UAV sản xuất tại châu Âu có thể dẫn đến “những hậu quả khó lường”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, “công chúng châu Âu không chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân thực sự của các mối đe dọa đối với an ninh của họ, mà còn cần biết địa chỉ cũng như vị trí của các doanh nghiệp ‘Ukraine’ và ‘liên doanh’ sản xuất máy bay không người lái và linh kiện cho Ukraine trên lãnh thổ nước họ”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky theo dõi buổi giới thiệu máy bay không người lái được sản xuất trong khuôn khổ hợp tác Đức-Ukraine tại Berlin (Đức), ngày 14.4.2026

ẢNH: REUTERS

Sau đó, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin là cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, trong một bài đăng trên X cho biết rằng danh sách do quân đội công bố tương đương với danh sách các mục tiêu tiềm năng của lực lượng vũ trang Nga.

Ông nói: “Việc các cuộc tấn công có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy ngủ ngon, các đối tác châu Âu!”.

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, các nước châu Âu đã cung cấp cho Kyiv viện trợ tài chính và quân sự rộng rãi, gồm nhiều hệ thống vũ khí và đạn dược.

Tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký các thỏa thuận với Đức và Na Uy về việc sản xuất chung UAV. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng bày tỏ sự quan tâm đến sự hợp tác như vậy.

Các quan chức Nga, bao gồm cả ông Medvedev, đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố công khai được cho là lời đe dọa đối với các nước châu Âu vì sự ủng hộ của họ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, những tuyên bố này thường mang hình thức cảnh báo và ám chỉ hơn là những tuyên bố trực tiếp về các cuộc tấn công sắp xảy ra.

Tin liên quan

Ukraine hé lộ mô hình tác chiến mới

Ukraine hé lộ mô hình tác chiến mới

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15.4 thông báo nước này đang triển khai một mô hình tác chiến mới tích hợp hệ thống vũ khí không người lái với hoạt động bộ binh, và đã đạt kết quả ban đầu.

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận