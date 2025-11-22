Đồng minh trung thành từ chức, ông Trump gọi đó là tin tốt

Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene ngày 21.11 thông báo sẽ từ chức, có hiệu lực từ ngày 5.1.2026, theo Reuters. Bà Greene là người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Trump và phong trào Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA). Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, bà xảy ra mâu thuẫn với chủ nhân Nhà Trắng và một số đồng nghiệp Cộng hòa về nhiều vấn đề, khiến cho Tổng thống Trump rút lại sự ủng hộ dành cho bà.

Cử tri MAGA chấn động vì ông Trump rạn nứt với đồng minh nhiệt thành

Trong tuyên bố từ chức được đăng trên mạng xã hội, bà Greene nói rằng sự trung thành nên có đi có lại. Bà cho rằng quốc hội hầu như đã bị gạt ra rìa dưới thời ông Trump.

Mâu thuẫn giữa ông Trump và bà Greene khiến một số thành viên đảng Cộng hòa lo ngại rằng phong trào MAGA có thể rạn nứt khi cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra trong một năm nữa.

Việc bà Greene từ chức sẽ khiến thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện bị suy giảm thêm. Đảng này hiện chiếm 219 ghế so với 213 ghế của đảng Dân chủ. Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa cũng giữ thế đa số 53-47.

Bà Marjorie Taylor Greene phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử của ông Trump tại bang Georgia hồi tháng 3.2024 ẢNH: AFP

Bà Greene cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt là việc bà kêu gọi công khai hồ sơ chính phủ liên quan doanh nhân giàu có Jeffrey Epstein, người đã bị kết tội ấu dâm và tự tử trong tù năm 2019. Trong năm nay, nữ hạ nghị sĩ cũng là nhà lập pháp đầu tiên của đảng Cộng hòa gọi chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza là diệt chủng.

Bình luận về việc từ chức của cựu đồng minh, ông Trump gọi đây là "tin tốt cho đất nước". Nhà lãnh đạo nói bà Greene không báo trước cho ông về ý định từ chức.