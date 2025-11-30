Đồng Nai bán 102 ha đất vàng gần địa đạo Nhơn Trạch, khởi điểm 5.000 tỉ

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp Đồng Nai) vừa ra thông báo về việc bán đấu giá khu đất vàng rộng 102 ha ở xã Phước An (Đồng Nai). Trước đây thuộc 2 xã Phước An và Long Thọ của huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cũ.

Khu đất này nằm ở vị trí đắc địa, 3 mặt là mặt tiền đường lớn. Nằm trên tuyến đường 319, kết nối từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến cao tốc Bến Lức - Long Thành và cảng Phước An. Đồng thời nằm cạnh địa đạo Nhơn Trạch, một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ẢNH: LÊ LÂM

Địa đạo Nhơn Trạch được đào vào năm 1963, dài 1,5 km, nằm sâu dưới mặt đất từ 5 m - 7 m, cao từ 1,8 m - 2 m, rộng 1 m - 1,2 m; bên trong có giếng nước, bếp Hoàng Cầm và cả hầm bí mật, chứa được từ 300 đến 500 người.

Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề

Bên trái là khu đất 102 ha được đấu giá, bên cạnh là dự án khu dân cư hiện hữu ẢNH: LÊ LÂM

Theo quy hoạch, khu đất này sẽ làm dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề. Giá khởi điểm 5.000 tỉ đồng.

Những tháng cuối năm 2025, Đồng Nai "chạy đua" thực hiện các thủ tục nhằm đưa ra bán đấu giá các khu đất "vàng", tăng nguồn thu ngân sách.

Hiện tại, đã bán đấu giá thành công 4 khu đất, thu về số tiền 9.500 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, trong tháng 12.2025 tiếp tục đưa ra bán đấu giá 6 khu đất ở phường Trấn Biên, phường Tam Hiệp, xã Dầu Giây, xã Trảng Bom và xã Phước An với tổng diện tích hơn 170 ha. Dự kiến thu về khoảng 20.000 tỉ đồng.