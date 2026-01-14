Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/01/2026 09:27 GMT+7

Sau khi chém người gây thương tích tại một quán karaoke tại Đồng Nai, Lê Phước Hiệp đã trốn truy nã qua Campuchia nhưng bị bắt giữ ngay khi vừa trở về Việt Nam.

Ngày 14.1, Công an xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa bắt giữ Lê Phước Hiệp (26 tuổi, ở phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai), đối tượng bị truy nã nguy hiểm khi đang lẩn trốn tại xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28.1.2024, Hiệp cùng L.T.Ph (29 tuổi, ở xã Tân Quan) đi hát tại 1 quán karaoke trên địa bàn xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình hát tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hiệp dùng dao chém gây thương tích cho anh L.T.P (em ruột Ph.) với tỷ lệ tổn thương cơ thể 15%, đồng thời gây thương tích cho Ph., sau đó rời khỏi hiện trường.

Hành vi của Lê Phước Hiệp đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích nên cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra. Trong quá trình điều tra, Hiệp đã bỏ trốn sang Campuchia.

Bắt giữ Lê Phước Hiệp: Kẻ trốn truy nã nguy hiểm trở về Đồng Nai - Ảnh 1.

Sau hơn 1 năm bỏ trốn sang qua Campuchia, đối tượng truy nã nguy hiểm Lê Phước Hiệp bị bắt giữ khi vừa trở về Việt Nam

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Ngày 3.12.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (cũ) đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và ban hành quyết định truy nã đối với Lê Phước Hiệp theo quy định.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tân Quan phát hiện Hiệp quay trở về Việt Nam nên đã chủ động phối hợp các đơn vị chức năng xây dựng phương án, tổ chức vây bắt thành công ngay khi đối tượng này vừa xuất hiện trên địa bàn xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh vào ngày 10.1.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Phước Hiệp để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm bình luận