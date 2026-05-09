Đồng Nai: Bắt người con trai đánh cha, sau khi được khuyên 'đừng lo chơi bời nữa'

Ngày 9.5, Công an xã Phú Nghĩa, thành phố Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (32 tuổi, ở xã Phú Nghĩa) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, do Tuấn thường xuyên chơi bời, không chịu làm ăn nên ông L.T.V (58 tuổi, cha của Tuấn) nói chuyện và khuyên can con trai "đừng lo chơi bời nữa, lo làm ăn nuôi con", thì Tuấn cãi lại.

Lê Thanh Tuấn bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ NGHĨA

Trong lúc 2 cha con cự cãi thì bất ngờ Tuấn dùng chiếc điếu cày đánh mạnh vào vùng đầu của ông V. gây thương tích. Sau khi đánh ông V. xong, Tuấn bỏ đi, còn ông V. được người thân đưa đi Trung tâm y tế khu vực Bù Gia Mập điều trị và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện trường và hung khí Tuấn đã đánh cha mình sau khi được khuyên can ẢNH: CÔNG AN XÃ PHÚ NGHĨA

Ngày 7.5, Công an xã Phú Nghĩa thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tuấn để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích", xảy ra ngày 26.12.2025.

Hiện vụ việc đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.