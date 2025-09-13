Đồng Nai: Bị phạt 127 triệu vì kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 13.9, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính hơn 127 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Linh Ngố (P.Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) do ông N.T.T. làm chủ, vì có nhiều hành vi kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu.

Theo quyết định, lực lượng chức năng xác định ông N.T.T. kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị vi phạm hơn 223,7 triệu đồng và kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu trị giá 33,7 triệu đồng. Ngoài ra, hộ kinh doanh này còn hoạt động tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và quản lý thị trường theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử phạt hộ kinh doanh này tổng cộng 127,5 triệu đồng. Trong đó, hành vi kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc 90 triệu đồng; hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu 30 triệu đồng; hành vi không thông báo kinh doanh nhiều địa điểm 7,5 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm hàng nghìn sản phẩm như kem dưỡng da, serum, son dưỡng, miếng dán tan mỡ, mặt nạ… không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, không bảo đảm an toàn sử dụng. Toàn bộ chi phí tiêu hủy hàng hóa và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hộ kinh doanh chi trả.