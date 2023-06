Đồng Nai: Chấn chỉnh việc luật sư làm chứng hợp đồng mua bán đất bằng giấy tờ tay

Luật sư không được làm chứng trong hợp đồng mua bán bằng giấy tờ tay?

Ngày 22.6, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư (LS) Đồng Nai có văn bản gửi cho các tổ chức hành nghề LS cũng như LS thành viên, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định tại Điều 30 luật Luật sư và các quy định của pháp luật về dân sự, đất đai, công chứng, chứng thực và thừa phát lại; chấm dứt ngay việc làm chứng thỏa thuận mua bán đất đai và làm chứng 1 số giao dịch dân sự khác có thu tiền thù lao, phí dịch vụ.

Trước đó, ngày 16.6, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi cho Đoàn LS, kiến nghị phòng ngừa tội phạm. Cụ thể, cơ quan này cho biết, trong thời gian qua, có một số LS thuộc Đoàn LS Đồng Nai đã lợi dụng văn phòng (VP) LS và con dấu để xác nhận, chứng kiến việc mua bán giấy tờ tay (không được pháp luật công nhận) cho các đương sự để hưởng thù lao (500.000 đồng đến 1 triệu đồng). Việc làm này tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng Đồng Nai cảnh báo tình trạng LS làm chứng hợp đồng mua bán bằng giấy tờ tay là có nguy cơ tiếp tay cho lừa đảo GIA KHÁNH

Cụ thể, vào ngày 28.5.2018, bị can Dương Văn Q. (đang bị tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị V. (ngụ Đồng Nai) diện tích 95 m2 tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) bằng giấy tờ tay với giá 380 triệu đồng và được LS H.V.B làm chứng và dùng con dấu của VPLS xác nhận việc mua bán.

Đến ngày 18.8.2020, Q. lấy lô đất đã bán cho bà V. tiếp tục chuyển nhượng cho bà Hoàng Thị T. (ngụ Đồng Nai) với giá 780 triệu đồng. Hợp đồng mua bán này cũng được vị LS nói trên xác nhận và đóng dấu.

Trong tọa đàm "LS làm chứng trong mua bán đất đai" do Đoàn LS tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày 14.4, bà Đặng Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho rằng LS làm chứng trong hợp đồng là vi phạm pháp luật GIA KHÁNH

"Việc làm chứng và dùng con dấu của VPLS xác nhận vào hợp đồng mua bán bằng giấy tờ tay, làm cho người mua đất của bị can Q. nhầm tưởng hợp đồng có giá trị pháp lý nên đã tạo điều kiện cho Q. lừa đảo, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương", theo nội dung công văn gửi Đoàn LS do ông Lê Nguyễn Thắng, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai ký.

Từ đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Đoàn LS chấn chỉnh việc các LS làm chứng trong hợp đồng mua bán bằng giấy tờ tay, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Phạt, đình chỉ hoạt động 2 VPLS

Liên quan đến hoạt động của các VPLS trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính đối với VPLS Hoàng Đình Bảy (P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) và chi nhánh VPLS Mai Thị Kim Sa (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Theo đó, VPLS Hoàng Đình Bảy bị xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 52,5 triệu đồng vì các lý do "Hoạt động không đúng trụ sở đã ghi trong giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư" và "Thực hiện dịch vụ pháp lý mà không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản".

Đối với chi nhánh VPLS Mai Thị Kim Sa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng do vi phạm "Thực hiện dịch vụ pháp lý mà không ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản".

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với VPLS Hoàng Đình Bảy, 4 tháng 15 ngày đối với chi nhánh VPLS Mai Thị Kim Sa.

Ngày 26.6, Phó chánh thanh tra Bộ Tư pháp Vũ Văn Đoàn dẫn đầu Đoàn công tác đã vào Đồng Nai công bố thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực LS. Tại buổi làm việc, ông Đoàn cho biết việc thanh tra này nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về LS, hoạt động tổ chức xã hội, nghề nghiệp của LS. Qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các sai sót, tồn tại và xử lý đối với các hành vi vi phạm của các LS, tổ chức hành nghề LS, cá nhân có liên quan. Theo Sở Tư pháp Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 146 tổ chức hành nghề LS, gồm 96 văn phòng và 50 công ty, bên cạnh đó còn 61 chi nhánh tổ chức hành nghề LS theo quy định của pháp luật.