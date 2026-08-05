Đồng Nai: Cháy lớn chợ Biên Hòa

Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 5.8, một đám cháy bất ngờ bùng lên bên trong chợ Biên Hòa. Do khu vực này tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các quầy hàng lân cận, khói đen bốc cao nghi ngút.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: H.K

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hiện chưa rõ thiệt hại.

Chợ Biên Hòa nằm bên sông Đồng Nai, thuộc phường Trấn Biên (thành phố Đồng Nai). Đây là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời và sầm uất tại khu vực trung tâm thành phố. Nơi đây tập trung lượng lớn các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng.