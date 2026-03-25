Đồng Nai: Chỉ đạo mới nhất về dự án metro Suối Tiên - sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản triển khai thực hiện kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, trong đó có nội dung về dự án tuyến đường sắt metro Suối Tiên - Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên có ga cuối tại Suối Tiên, chỉ cách Đồng Nai khoảng 5 km ẢNH: LÊ LÂM

UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng đây là dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh. Do đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm để làm cơ sở so sánh, đánh giá, lựa chọn thiết bị đầu cuối hiện đại, tiên tiến, có giá trị lâu dài…; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 5.4.2026.

Trước đó, vào ngày 3.3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Chính phủ xin ý kiến về việc triển khai thực hiện kéo dài tuyến đường sắt đô thị metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai (khu đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sau khi chuyển đổi công năng) và sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp.

Đến ngày 10.3, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà. Cụ thể, Phó thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế đặc thù để triển khai dự án.

Tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỉ đồng

Ngày 10.12.2025, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh và sân bay Long Thành. Trong đó thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án, theo phương thức đối tác công - tư đi qua địa bàn Đồng Nai và TP.HCM.

Ý tưởng đoạt giải nhất của liên danh Công ty CP Tư vấn quốc tế ENCITY và PT Studio Rancang Urban Selaras (URBAN+) tại cuộc thi "Ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ" ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành tổng chiều dài khoảng 41,4 km. Cụ thể, tuyến metro sẽ đi dọc quốc lộ 1, vượt sông Đồng Nai rồi kết nối vào nhà ga tại Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai (chuẩn bị xây dựng tại vị trí Khu công nghiệp Biên Hòa 1 hiện tại). Từ đây, sẽ xây dựng tuyến metro kết nối về sân bay Long Thành.

Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/giờ (90 km/giờ trong hầm), khổ đường rộng 1.435 mm (đường đôi). Tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỉ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỉ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2029.

Ngày 30.1.2026, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập tổ công tác thực hiện dự án. Nhiệm vụ của tổ công tác là tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, soạn thảo cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nội dung liên quan theo quy định; tham mưu giải trình, hoàn thiện các nội dung góp ý theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương.