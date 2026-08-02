Đồng Nai đưa chợ truyền thống lên chợ số, tiểu thương bán hàng online miễn phí sàn

Ngày 2.8, UBND phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã công bố, triển khai phần mềm quản lý chợ thông minh và nền tảng chợ số 247.vn tại chợ Đồng Xoài.

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho biết chợ Đồng Xoài là chợ truyền thống, từng được xem như chợ đầu mối của tỉnh Bình Phước cũ (nay là phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai).

Chợ Đồng Xoài ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau gần 3 tháng khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin, thống nhất các phân hệ chức năng, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu lô sạp và vận hành thí điểm, phường Bình Phước đã cập nhật dữ liệu 16 nhân sự quản lý; 564 lô, sạp (tương ứng 342 chủ sạp kinh doanh); 44 khoản thu (gồm 34 khoản chi phí và 10 loại hình chi phí thuê) tại 8 khu vực chợ; đồng thời phân loại 40 ngành hàng.

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho rằng chuyển đổi số mang lại công cụ quản lý hiện đại, minh bạch hơn ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chuyển đổi số không làm mất đi giá trị của chợ truyền thống mà mang lại công cụ quản lý hiện đại, minh bạch hơn. Nhờ chợ số 247.vn, tiểu thương có thể quảng bá sản phẩm, bán hàng online hoàn toàn miễn phí sàn, đồng thời chủ động tra cứu thông tin và phản ánh bất cập trong kinh doanh", ông Khang nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức vận hành phần mềm quản lý chợ thông minh và nền tảng chợ số 247.vn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chị Trần Thị Ánh, tiểu thương bán trái cây tại chợ Đồng Xoài, nhận xét: "Phần mềm cài đặt khá dễ dàng, dễ hiểu. Đăng ký bán hàng trên môi trường mạng cũng giúp mình tiếp cận thêm nhiều khách hàng hơn, thay vì chỉ bán trực tiếp tại chợ. Ngoài ra các tiểu thương cũng có thể cập nhật, phản ánh các thông tin về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự hay đóng các khoản phí, lệ phí trên ngay trên điện thoại, không cần phải gặp trực tiếp ban quản lý chợ".

Các tiểu thương đăng ký ứng dụng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, cho rằng, với xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc thực hiện các giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số là xu thế tất yếu. Hiện nay, thành phố đang nghiên cứu các sàn giao dịch hàng hóa mang tính đặc trưng và từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện trên môi trường số.

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, cho rằng việc thực hiện các giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử là xu thế tất yếu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Quang, phần mềm quản lý chợ thông minh và nền tảng chợ số 247 giúp cơ quan chức năng nắm đầy đủ thông tin tiểu thương để điều hành minh bạch, khoa học; hỗ trợ ban quản lý nâng cao chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó, tiểu thương có thêm kênh bán hàng trực tuyến, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, quảng bá thương hiệu ra thị trường trong và ngoài nước, còn người tiêu dùng được mua sắm thuận tiện hơn.

"Sở Khoa học và Công nghệ sẽ luôn đồng hành cùng địa phương trong tư vấn, hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp công nghệ, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố", ông Quang nhấn mạnh.