Đồng Nai kêu gọi đầu tư hàng loạt viện dưỡng lão

Đó là thông tin được Sở Y tế thành phố Đồng Nai cho biết tại buổi tọa đàm "Phát triển cơ sở dưỡng lão" do UBND thành phố Đồng Nai tổ chức vào sáng 26.6.

Đại diện một doanh nghiệp phát biểu tại tọa đàm ẢNH: LÊ LÂM

Theo Sở Y tế, trên toàn thành phố hiện có 21 cơ sở trợ giúp xã hội, gồm 2 cơ sở công lập đang chăm sóc 415 đối tượng và 19 cơ sở ngoài công lập chăm sóc 1.373 đối tượng.

Tuy nhiên, nhìn chung các cơ sở chăm sóc người cao tuổi chuyên biệt, khép kín và hiện đại trên địa bàn vẫn còn rất hạn chế về cả số lượng lẫn quy mô.

Trong khi đó, dưới áp lực của quá trình già hóa dân số và quy mô gia đình truyền thống đang thu hẹp; nhu cầu về mô hình dưỡng lão chất lượng cao, gắn với dịch vụ y tế và chăm sóc tinh thần gia tăng mạnh mẽ.

Vì vậy, mục đích chiến lược của thành phố Đồng Nai là huy động nguồn lực tư nhân để phát triển hệ thống dưỡng lão hiện đại, đa chức năng. Qua đó, giảm tải cho hệ thống công lập và tạo thêm lựa chọn an dưỡng chất lượng cho người cao tuổi.

Định hướng kêu gọi đầu tư của thành phố Đồng Nai đối với hệ thống dưỡng lão

ẢNH: SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Về định hướng đầu tư, Sở Y tế cho biết thành phố khuyến khích các dự án có quy mô từ 5 ha và khả năng tiếp nhận từ 100 người cao tuổi trở lên; ưu tiên các mô hình: viện dưỡng lão cao cấp, khu dưỡng lão sinh thái, trung tâm chăm sóc chuyên sâu; mô hình dưỡng lão kết hợp bệnh viện - phục hồi chức năng.

Cũng theo Sở Y tế, hiện UBND thành phố Đồng Nai đang mời gọi đầu tư vào 9 dự án. Trong đó, một số dự án trọng điểm như: khu đô thị giáp sông Buông tại phường Long Hưng (130 ha); viện dưỡng lão kết hợp du lịch sinh thái xã Bàu Hàm (50 ha); cơ sở dưỡng lão tại phường Phước Long (39 ha, thuộc quần thể Văn hóa - Cứu sinh Bà Rá); viện dưỡng lão xã Nha Bích (31 ha, nút giao cao tốc quanh hồ Phước Hòa)...