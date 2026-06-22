Tiếng hát ở viện dưỡng lão và lời dặn rưng rưng: ‘Nhớ ghé thăm các cụ nha!’

Mang tiếng hát đến viện dưỡng lão

Sáng chủ nhật, mỗi tháng một lần, Cơ sở chăm sóc người cao tuổi Vị Hoàng (hay còn còn là Viện dưỡng lão Vị Hoàng hoặc Nhà dưỡng lão Vị Hoàng - theo đại diện cơ sở cho hay) tại phường Thới An, TP.HCM lại đông hơn thường lệ. Khoảng sân sinh hoạt của viện dần rộn ràng lên bởi tiếng chào hỏi, tiếng cười nói và những bài hát quen thuộc.

Các cụ ông, cụ bà tham gia trò chơi cùng tình nguyện viên ẢNH: HOÀI NHIÊN

Không khí thân tình bắt đầu từ những cái nắm tay, lời hỏi thăm và nụ cười dành cho nhau. Vừa dùng bữa sáng xong, bà Đặng Dung (74 tuổi) nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của nhóm tình nguyện viên liền cười tươi, dỉ dỏm nói: “Xin chào các người đẹp!”.

Các bạn trẻ trong chương trình "Thanh âm viện dưỡng lão", thuộc dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng" cùng nhau tổ chức ca hát, trò chơi, mang đến cho các cụ một buổi sáng nhiều niềm vui.

Bà Dung vào viện dưỡng lão hơn 3 năm nay. Hồi mới vào, bà buồn và thấy cô đơn lắm. Sống lâu rồi quen dần, bà có thêm bạn bè để trò chuyện, tâm sự.

Bà Đặng Dung háo hức tham gia chương trình ẢNH: THANH MAI

“Dần dần tôi cũng cảm thấy đỡ cô đơn. Mỗi lần tham gia chương trình xong thấy tinh thần phấn khởi hơn nên cứ trông tụi nhỏ tới hoài”, bà Dung bày tỏ.

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Gương (77 tuổi) ngồi trò chuyện cùng các tình nguyện viên. Khác với sự dí dỏm của bà Dung, bà Gương kể chuyện đời mình bằng giọng chậm rãi. Bà mồ côi cha mẹ, chồng con mất sớm nên khoảng 1 năm rưỡi trước, bà vào viện dưỡng lão.

"Tôi không biết hát đâu nhưng khoái chơi trò chơi lắm. Mỗi lần tụi nhỏ tới, tôi thấy vui hơn, người cũng khỏe khoắn, như trẻ ra chút vậy đó", bà Gương nói.

Các bạn trẻ dành thời gian trò chuyện cùng các cụ ẢNH: THANH MAI - HOÀI NHIÊN

Trong phần chơi nhìn hình đoán chữ, ông Nguyễn Thành Lộc (76 tuổi) bất ngờ khi được gọi đến lượt trả lời. Ông cười khoái chí, thoáng bối rối rồi quay sang bàn bạc với các tình nguyện viên để tìm đáp án.

Ông Lộc trải lòng, ông không còn người thân nên vào viện dưỡng lão đã 2 năm nay. Mỗi ngày, ông trò chuyện cùng các cụ trong viện nên cuộc sống cũng vui vẻ hơn. Đặc biệt, những buổi có nhóm bạn trẻ đến hát ca, tổ chức trò chơi, niềm vui như được nhân lên.

Ông Lộc cười khoái chí khi tham gia trò chơi ẢNH: THANH MAI





"Tôi thích mấy trò chơi này lắm. Dù đoán chưa ra nhưng chơi xong thấy vui, mắc cười lắm", ông hài hước nói.