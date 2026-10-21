Đồng Nai lấy ý kiến nhân dân về việc nhập hơn 272 km² từ Lâm Đồng

Ngày 21.10, UBND thành phố Đồng Nai đang lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Theo đề án, sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Nai sẽ tăng thêm hơn 272 km2.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16.7.2026 của Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) về UBND thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý.

Cụ thể, phương án điều chỉnh phần diện tích 272,603 km² Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý theo ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên được phê duyệt tại Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN ngày 1.4.2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ NN-MT).

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Nai tăng từ 12.737,18 km² lên 13.009,783 km² (tăng 272,603 km²); dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi.

Cũng theo đề án, phần diện tích 272,603 km² tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng để sáp nhập vào xã Phước Sơn (thành phố Đồng Nai).

Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn sẽ có diện tích tự nhiên là 659,163 km² (gồm 386,56 km² diện tích trước điều chỉnh và 272,603 km² diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng); dân số 31.570 người (không thay đổi).

Bản đồ địa giới hành chính dự kiến điều chỉnh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn tiếp giáp các xã Đăk Lua, Phú Lý, Đồng Tâm, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn (thuộc thành phố Đồng Nai) và các xã Quảng Tín, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh 3, Đạ Tẻh, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3 (thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Với diện tích sau điều chỉnh, Phước Sơn sẽ là địa phương có diện tích tự nhiên lớn thứ 2 của Đồng Nai, chỉ đứng sau phường Trị An (660,46 km²).

UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu sở, ngành và các địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với phương án và tổng hợp, trình HĐND xã xem xét thông qua. Sau đó, UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ lấy ý kiến nhân dân và nghị quyết của HĐND xã trình UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) theo quy định.