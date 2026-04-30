Đồng Nai mở rộng biên độ phát triển

Một trong những định hướng mà Tỉnh ủy Đồng Nai xác định trong đề án lên thành phố là đưa địa phương này trở thành cửa ngõ chiến lược, cực tăng trưởng đa chức năng, trung tâm kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía nam về hàng không, công nghiệp công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo… Trong đó, lấy "thành phố sân bay" làm đòn bẩy chiến lược, kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm các thành phố sân bay lớn trong khu vực và quốc tế.

H ƯỚNG ĐẾN THÀNH PHỐ CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết địa phương không phát triển đơn lẻ mà nằm đúng vào vị trí "giao điểm chiến lược" của cả vùng phía nam; là cửa ngõ kết nối với TP.HCM, cầu nối giữa Đông Nam bộ với Tây nguyên, duyên hải Nam Trung bộ, vừa có tác động lan tỏa đến ĐBSCL.

Với lợi thế hạ tầng giao thông, Đồng Nai hoàn toàn có khả năng chuyển mình từ tỉnh công nghiệp truyền thống trở thành công nghiệp công nghệ cao ẢNH: LÊ LÂM

Đặc biệt, một khi sân bay Long Thành vận hành đồng bộ với các tuyến vành đai, cao tốc, cảng biển, đường sắt liên vùng, Đồng Nai sẽ không chỉ "đi cùng" TP.HCM mà còn chia sẻ, bổ trợ và cùng tạo thành trục động lực phát triển mới của toàn vùng.

"Với lợi thế này, Đồng Nai phải có mô hình phát triển mới, một thành phố công nghiệp công nghệ cao, đô thị hiện đại, trung tâm logistics, trung tâm dịch vụ quốc tế và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời là đô thị sân bay, đô thị sinh thái, đô thị kết nối vùng và kết nối toàn cầu", ông Long nhận định thêm về đề án lên thành phố của tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đây không chỉ là không gian phát triển mới của riêng Đồng Nai, mà còn chiến lược trong cấu trúc phát triển của cả vùng Đông Nam bộ và quốc gia. Với lợi thế đặc biệt của sân bay Long Thành, cùng hệ thống cao tốc, vành đai, cảng biển, khu công nghiệp (KCN), trung tâm logistics và các đô thị hiện đại đang từng bước hình thành đồng bộ, Đồng Nai có đầy đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới, có khả năng chia sẻ áp lực phát triển với TP.HCM và mở rộng biên độ phát triển cho toàn bộ khu vực phía nam.

KCN Hố Nai, nơi hướng đến KCN sinh thái dựa trên KH-CN và đổi mới sáng tạo ẢNH: LÊ LÂM

P HÁT TRIỂN CÓ CHỌN LỌC

Theo PGS-TS Nguyễn Hoàng Phương, Phó trưởng khoa Kinh tế - Xã hội và môi trường (Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), thời gian tới Đồng Nai cần tiếp tục mạnh mẽ lộ trình phát triển hiện đại của mình. Vấn đề cốt lõi là khi chuyển từ mô hình công nghiệp gia công sang công nghiệp công nghệ cao, tỉnh cần ưu tiên phát triển các ngành mũi nhọn như: hàng không, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa; đồng thời hiện đại hóa hệ thống KCN theo hướng sinh thái, thông minh và gắn với đổi mới sáng tạo.

"Tỉnh cần tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng hợp lý giữa các khu vực, gắn kết chặt giữa công nghiệp, đô thị và logistics, đặc biệt ở khu vực sân bay Long Thành. Nếu tận dụng tốt các lợi thế hiện có và thực hiện đúng hướng, Đồng Nai hoàn toàn có khả năng chuyển mình từ tỉnh công nghiệp truyền thống trở thành trung tâm logistics và công nghệ cao có năng lực cạnh tranh quốc tế", ông Phương nói.

Đồng quan điểm, GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh (ĐH Kinh tế TP.HCM), cho rằng với lợi thế hạ tầng đang có, Đồng Nai cần xác định hướng phát triển là rất quan trọng. "Hiện nay về hạ tầng giao thông, Đồng Nai có gần như đầy đủ từ đường bộ, đường cao tốc, đường sắt, đường thủy, sân bay. Điều quan trọng là phải kết nối các loại hình, các dự án để tối ưu hóa hiệu quả", ông Vinh nêu vấn đề.

Sản xuất thiết bị điện tử bằng công nghệ cao tại KCN Long Thành ẢNH: GIA KHÁNH

Thực tiễn tại Đồng Nai những năm qua cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư có chọn lọc dự án đầu tư công nghệ cao; đồng thời tỉnh cũng chủ động chuyển hướng chiến lược, từ "thu hút bằng số lượng" sang "thu hút bằng chất lượng", trong đó đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN - khu kinh tế tỉnh Đồng Nai Phạm Việt Phương khẳng định tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư những dự án sản xuất công nghiệp sử dụng công nghệ cao, các dự án đầu tư mới phù hợp với định hướng phát triển bền vững, chiến lược xanh, tập trung vào các dự án vốn đầu tư lớn, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, bán dẫn…; các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng, có hoạt động nghiên cứu, phát triển hoặc chuyển giao công nghệ; khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo, tái chế nước, tham gia mô hình KCN sinh thái, kinh tế tuần hoàn.

Đ ÓN ĐẦU VÀ KHAI THÁC TỐI ĐA LỢI THẾ

Theo đánh giá của các chuyên gia, với sự chủ động của mình, 5 - 10 năm tiếp theo là những cột mốc quan trọng, định hình sự phát triển logistics và công nghệ cao của Đồng Nai cho cả chặng đường dài. Trong đó, hệ thống các KCN sẽ là trung tâm, tạo việc làm ổn định cho hàng triệu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Cùng với quá trình chuyển đổi, việc phát triển các KCN mới, quy mô lớn là rất cấp thiết hiện nay. Dự kiến năm 2027, Đồng Nai sẽ đưa vào sử dụng 3 KCN mới (giai đoạn 1), quy mô gần 2.300 ha nằm kế cận sân bay Long Thành (gồm Bàu Cạn - Tân Hiệp rộng 1.000 ha, Xuân Quế - Sông Nhạn rộng 1.000 ha và Long Đức 3 rộng 224 ha). Đây là những dự án đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư của địa phương, đặc biệt là các tập đoàn quốc tế lớn, góp phần đắc lực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới.

Ðồng Nai cũng phấn đấu đến năm 2030 sẽ có tối thiểu 2 KCN được chứng nhận là KCN sinh thái theo tiêu chí quốc gia. 100% các đơn vị hạ tầng và doanh nghiệp trong KCN được phổ biến về quan điểm chuyển hóa KCN sinh thái dựa trên KH-CN và đổi mới sáng tạo. 90% KCN tiếp cận và áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. 100% KCN hoàn thiện hạ tầng mạng viễn thông băng rộng, sẵn sàng cho việc triển khai các ứng dụng nhà máy thông minh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, Đồng Nai có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, xứng đáng với vị thế hiện có của mình. Điều quan trọng là các đơn vị liên quan, nhà đầu tư các dự án hạ tầng công nghiệp cùng nỗ lực triển khai, thực hiện nhiệm vụ của mình, đón đầu và khai thác tối đa lợi thế phát triển của địa phương.