Đồng Nai: Nghi xuất hiện cá sấu, hàng trăm người được huy động tìm kiếm

Ngày 28.7, lãnh đạo UBND xã Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai cho biết địa phương đã huy động hàng trăm người tham gia tìm kiếm sau khi người dân báo tin nghi xuất hiện cá sấu gần suối cầu Cây Xanh (thôn Bù Xia).

Trước đó, chiều 25.7, một số người dân đi làm rẫy qua khu vực cầu Cây Xanh (thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ) phát hiện 1 con vật bơi dưới suối, nghi cá sấu.

Con vật nghi là cá sấu người dân phát hiện, chụp lại ẢNH: CTV

Sự việc nhanh chóng được trình báo chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ, cho biết thông tin từ một số người dân đi làm rẫy, họ đã thấy cá thể nghi là cá sấu nặng hơn 10 kg.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do dòng suối dài, dọc 2 bên bờ suối địa hình phức tạp, cây cối, cỏ dại mọc um tùm xen lẫn lũy tre, bụi nứa rậm rạp, tạo thành những lớp che khuất tầm nhìn...

Dòng suối nơi phát hiện con vật, nghi là cá sấu ẢNH: CTV

"2 ngày qua, địa phương đã huy động cả trăm người gồm các lực lượng: Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng kiểm lâm và người dân tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng nay vẫn chưa có kết quả. Hôm nay 28.7, chúng tôi sẽ cắm thả mồi nhử ở một số vị trí nghi vấn có những dấu vết lạ để sớm bắt được con vật nghi cá sấu này, đảm bảo an toàn cho người dân", ông Lực cho biết thêm.

Trước nguy cơ tiềm ẩn từ cá thể nghi cá sấu, chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền thông tin qua đài truyền thanh, các nhóm Zalo, Facebook cộng đồng. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình. Tuyệt đối không đến gần khu vực suối khi không thực sự cần thiết, đặc biệt là trẻ em.

Lực lượng công an, quân sự cùng người dân tham gia tìm kiếm ẢNH: CTV

Các gia đình cần quản lý trẻ nhỏ, không để các cháu tự ý chơi đùa gần khu vực suối. Khi phát hiện dấu vết hoặc tọa độ xuất hiện của cá sấu (nếu có), người dân cần lập tức di chuyển đến nơi an toàn và báo ngay cho lực lượng công an xã hoặc Ban Điều hành thôn Bù Xia để kịp thời xử lý, tránh hậu quả đáng tiếc.