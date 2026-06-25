Đồng Nai: Người dân hiến 3,2 ha đất trị giá hơn 15 tỉ đồng để mở đường

Ngày 25.6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đã khởi công xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông, kết nối 2 phường Đồng Xoài và Bình Phước. Đáng chú ý, tuyến đường này hiện đã có 48 hộ dân đồng thuận hiến gần 3,2 ha đất để nhà nước làm đường.

Dự án đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh phường Bình Phước) có lộ giới 28 m, tổng chiều dài gần 1,9 km với tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng từ nguồn đầu tư công. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 5,14 ha với 98 thửa đất bị ảnh hưởng.

Đường Hải Thượng Lãn Ông dài gần 1,9 km, kết nối 2 phường Đồng Xoài và Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hưởng ứng phong trào "việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến", dự án đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ rất nhiều hộ dân. Đến nay, địa phương đã vận động được 48 hộ gia đình, cá nhân đồng thuận hiến tổng diện tích gần 3,2 ha, với tổng trị giá hơn 15 tỉ đồng.

Trong đó, nhiều hộ đã không ngần ngại hiến đất "vàng" trị giá hàng tỉ đồng với mong muốn sau khi dự án hoàn thành sẽ giúp lưu thông thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuyến đường được khởi công, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm "đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - bứt phá" do Thành ủy Đồng Nai phát động ẢNH: HOÀNG GIÁP

Là hộ dân có diện tích đất hiến nhiều nhất trong phạm vi dự án, anh Trần Minh Hùng (phường Bình Phước) cho biết khi địa phương vận động, tuyên truyền, gia đình đồng thuận hiến và bàn giao gần 4.800 m2 đất vườn rẫy để nhà nước làm đường quy hoạch.

"Mình nghĩ khi có đường lớn, bà con đi lại, buôn bán thuận lợi hơn. Vì lợi ích chung của người dân thôi, mình cũng là người dân mà, làm được điều gì có lợi thì mình làm thôi. Mong sớm có con đường tốt để nhân dân đi lại, buôn bán thuận tiện hơn", anh Hùng chia sẻ.

Chính quyền địa phương biểu dương, ghi nhận các hộ dân hiến đất, vật kiến trúc để dự án được khởi công đúng tiến độ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Có nhà và đất ở vị trí đắc địa, 2 mặt tiền ngã tư đường Lý Thường Kiệt và Hải Thượng Lãn Ông (khu phố 5, phường Đồng Xoài), nhưng khi địa phương vận động, ông Mai Thế Tám cùng gia đình đã đồng thuận hiến gần 120 m2 đất cùng 1 căn nhà cấp 4, gần 40 m tường rào kiên cố thuộc phạm vi dự án, ước trị giá hơn 1 tỉ đồng.

"Tôi thấy tuyến đường được làm sẽ giúp người dân đi lại, buôn bán kinh doanh thuận lợi hơn, kể cả gia đình mình cũng hưởng lợi trong đó. Địa phương vận động thì mình hiến thôi. Khi nào đơn vị thi công lấy mặt bằng thì tôi sẽ tự nguyện dỡ nhà", ông Tám chia sẻ.

Căn nhà cấp 4 và hàng rào kiên cố được gia đình ông Mai Thế Tám đồng thuận hiến và sẽ tháo dỡ khi đơn vị thi công triển khai dự án ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngoài 2 hộ dân nêu trên, tuyến đường còn nhiều hộ gia đình khác cũng hiến hàng ngàn m2 đất như: hộ ông Nguyễn Văn Đức (phường Bình Phước) hiến hơn 2.100 m2 đất; hộ ông Lê Văn Đưa (phường Đồng Xoài) hiến hơn 3.700 m2 đất; hộ bà Phạm Thị Hải (phường Đồng Xoài) hiến hơn 1.600 m2 đất...

Ông Dương Hoài Pha, Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài, trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhân dân vì sự phát triển chung của phường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Dương Hoài Pha, Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài, cho biết dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối các khu dân cư, khu vực sản xuất với các tuyến giao thông chính và quốc lộ 14; kết nối giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và chỉnh trang đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

"Dự án nhận được sự đồng thuận của các hộ dân khi đã hiến đất, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng để khởi công đúng kế hoạch. Chính quyền địa phương trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhân dân đối với sự phát triển chung của phường", ông Pha chia sẻ.