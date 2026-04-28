Đồng Nai phải chú trọng quy hoạch, quản trị đô thị khi lên thành phố

Ngày 28.4, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1) đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1) tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phường Trấn Biên ẢNH: LÊ LÂM

Phải chú trọng quy hoạch, quản trị đô thị...

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai đã thông tin tới cử tri các nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, trong đó có nội dung Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai (có hiệu lực thi hành từ ngày 30.4.2026).

Theo ông Lê Minh Trí, tới đây Đồng Nai là thành phố trẻ nhất cả nước, cho nên cần học hỏi những mặt tích cực của các thành phố đi trước, từ đó phát huy lợi thế, vai trò của đô thị đi sau để phát triển nhanh, bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: LÊ LÂM

Cũng theo ông Lê Minh Trí, khi là thành phố, Đồng Nai sẽ có không gian phát triển rộng hơn, địa phương cần định hình tầm nhìn, khát vọng phát triển mới.

Phải chú trọng đến quy hoạch, quản trị đô thị; bên cạnh đó phải tăng cường gắn kết với các địa phương lân cận, đặc biệt là đô thị TP.HCM trong các vấn đề như hạ tầng, nhân lực, thể chế.

Cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, kết nối Đồng Nai với TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Trưởng ban Nội chính Trung ương nói thêm: Đồng Nai phải xác định tăng trưởng 2 con số là mục tiêu cấp bách. Ông cho rằng địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, đầu tư tại các dự án để khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Về nguồn vốn đầu tư công, ông lưu ý Đồng Nai cần ưu tiên đầu tư những dự án, công trình lớn, lấy đầu tư công làm động lực lan tỏa, khơi dậy các nguồn lực xã hội.

Đề ra cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết vừa qua Trung ương đã ban hành các nghị quyết, chiến lược để khơi thông điểm nghẽn, phát huy nguồn lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đồng Nai cần ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, xem chuyển đổi số là nền tảng để xây dựng thành phố Đồng Nai hiện đại.

Nếu có những vướng mắc vượt quá thẩm quyền của địa phương thì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để cùng xử lý, đề ra cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết Đảng, Nhà nước chuyển từ tư duy chống là chủ yếu sang phòng ngừa từ gốc là căn bản.

Cử tri bày tỏ vui mừng khi thành lập thành phố Đồng Nai, và tin tưởng Đồng Nai sẽ bứt phá trong thời gian tới ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, xử lý nghiêm minh, đúng đối tượng có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Mục tiêu cuối cùng là tăng hiệu quả, đủ sức răn đe, đảm bảo tính nhân văn trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cùng ngày, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và Ngày Quốc tế lao động (1.5), ông Lê Minh Trí đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng (khu phố Phú Trạch, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); ngoài ra còn thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều).

Cử tri vui mừng khi Đồng Nai lên thành phố Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Đồng thời tin tưởng Đồng Nai sẽ bứt phá trong thời gian tới.



