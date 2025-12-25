Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?

UBND phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) đang tổ chức tiếp nhận trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước (Bình Phước sáp nhập vào Đồng Nai từ 1.7.2025) cùng một số trụ sở các cơ quan khối Đảng thuộc Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ.

Khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho UBND phường Bình Phước tiếp nhận trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ để quản lý, bố trí làm khu trung tâm hành chính phường Bình Phước mới theo mô hình lưỡng dụng.

Phường Bình Phước sắp xếp các trụ sở thế nào?

Theo phương án của UBND phường Bình Phước, trụ sở Tỉnh ủy Bình Phước cũ được sử dụng làm trụ sở của Đảng ủy phường Bình Phước, đồng thời bố trí 3 phòng làm việc và 1 phòng họp cho Tỉnh ủy Đồng Nai.

Trụ sở Tỉnh ủy Bình Phước cũ sẽ được sử dụng làm trụ sở Đảng ủy phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với trụ sở HĐND tỉnh Bình Phước cũ, sẽ bố trí riêng cho Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai 2 phòng làm việc và sử dụng chung hội trường lớn.

Phần còn lại sẽ được sử dụng làm trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phước, các tổ chức chính trị - xã hội phường, Trung tâm chính trị Bình Phước và các hội.

Trụ sở Ban Dân vận tỉnh Bình Phước cũ được bố trí làm trụ sở Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với trụ sở UBND tỉnh Bình Phước cũ cũng sẽ bố trí 3 phòng làm việc cho UBND tỉnh Đồng Nai. Phần còn lại được sử dụng làm trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường, bao gồm Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa - xã hội và Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC).

Các trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước cũ được bố trí làm trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường; trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước cũ được bố trí làm trụ sở Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường; trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước cũ bố trí làm trụ sở Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường.

Trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước cũ làm trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cũ dự kiến bố trí làm trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công phường, sau khi nâng cấp, cải tạo. Trước mắt, vẫn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường hiện tại.

Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cũ được bố trí làm trụ sở Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với khu nhà mục tiêu và khu để xe phía sau trụ sở UBND tỉnh Bình Phước (cũ), tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo dự kiến nâng cấp, cải tạo để làm phòng tiếp công dân và khu lưu trữ của phường.

Đồng Nai có 213 trụ sở làm việc dôi dư

Trước đó, theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, tổng số trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 213 cơ sở.

Khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ đang được chỉnh trang ẢNH: HOÀNG GIÁP

Qua rà soát, việc dôi dư trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức chủ yếu tập trung ở một số địa điểm là Trung tâm hành chính cấp tỉnh (tỉnh Bình Phước cũ) và Trung tâm hành chính cấp huyện cũ.

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xử lý 191 cơ sở (trong đó bố trí làm trụ sở làm việc, y tế, văn hóa, thể thao: 109 cơ sở; điều chuyển bố trí trụ sở công an, ban chỉ huy quân sự xã, đơn vị ngành dọc: 18 cơ sở; giao về địa phương quản lý, khai thác: 64 cơ sở).

Nhiều trụ sở sở ngành tỉnh Bình Phước cũ được giao cho phường Bình Phước quản lý ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND cấp xã căn cứ phạm vi địa giới hành chính được giao quản lý, tạm thời tiếp nhận, bảo vệ các tài sản là trụ sở làm việc dôi dư nằm trên địa giới hành chính xã, phường quản lý.