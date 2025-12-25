Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/12/2025 10:59 GMT+7

Các trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước cũ và một số trụ sở làm việc thuộc Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ đã được bàn giao cho phường Bình Phước sử dụng làm khu trung tâm hành chính phường.

UBND phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) đang tổ chức tiếp nhận trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước (Bình Phước sáp nhập vào Đồng Nai từ 1.7.2025) cùng một số trụ sở các cơ quan khối Đảng thuộc Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ.

Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 1.

Khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho UBND phường Bình Phước tiếp nhận trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ để quản lý, bố trí làm khu trung tâm hành chính phường Bình Phước mới theo mô hình lưỡng dụng.

Phường Bình Phước sắp xếp các trụ sở thế nào?

Theo phương án của UBND phường Bình Phước, trụ sở Tỉnh ủy Bình Phước cũ được sử dụng làm trụ sở của Đảng ủy phường Bình Phước, đồng thời bố trí 3 phòng làm việc và 1 phòng họp cho Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 2.

Trụ sở Tỉnh ủy Bình Phước cũ sẽ được sử dụng làm trụ sở Đảng ủy phường Bình Phước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với trụ sở HĐND tỉnh Bình Phước cũ, sẽ bố trí riêng cho Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai 2 phòng làm việc và sử dụng chung hội trường lớn.

Phần còn lại sẽ được sử dụng làm trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phước, các tổ chức chính trị - xã hội phường, Trung tâm chính trị Bình Phước và các hội.

Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 3.

Trụ sở Ban Dân vận tỉnh Bình Phước cũ được bố trí làm trụ sở Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bình Phước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với trụ sở UBND tỉnh Bình Phước cũ cũng sẽ bố trí 3 phòng làm việc cho UBND tỉnh Đồng Nai. Phần còn lại được sử dụng làm trụ sở làm việc của HĐND và UBND phường, bao gồm Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa - xã hội và Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC).

Các trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước cũ được bố trí làm trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường; trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước cũ được bố trí làm trụ sở Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường; trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước cũ bố trí làm trụ sở Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường.

Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 4.

Trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước cũ làm trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Phước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cũ dự kiến bố trí làm trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công phường, sau khi nâng cấp, cải tạo. Trước mắt, vẫn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường hiện tại.

Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 5.

Trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước cũ được bố trí làm trụ sở Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bình Phước

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với khu nhà mục tiêu và khu để xe phía sau trụ sở UBND tỉnh Bình Phước (cũ), tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo dự kiến nâng cấp, cải tạo để làm phòng tiếp công dân và khu lưu trữ của phường.

Đồng Nai có 213 trụ sở làm việc dôi dư

Trước đó, theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, tổng số trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 213 cơ sở.

Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 6.

Khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ đang được chỉnh trang

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Qua rà soát, việc dôi dư trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức chủ yếu tập trung ở một số địa điểm là Trung tâm hành chính cấp tỉnh (tỉnh Bình Phước cũ) và Trung tâm hành chính cấp huyện cũ.

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xử lý 191 cơ sở (trong đó bố trí làm trụ sở làm việc, y tế, văn hóa, thể thao: 109 cơ sở; điều chuyển bố trí trụ sở công an, ban chỉ huy quân sự xã, đơn vị ngành dọc: 18 cơ sở; giao về địa phương quản lý, khai thác: 64 cơ sở).

Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 7.
Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 8.
Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 9.
Đồng Nai sử dụng các trụ sở ở Bình Phước cũ ra sao?- Ảnh 10.

Nhiều trụ sở sở ngành tỉnh Bình Phước cũ được giao cho phường Bình Phước quản lý

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND cấp xã căn cứ phạm vi địa giới hành chính được giao quản lý, tạm thời tiếp nhận, bảo vệ các tài sản là trụ sở làm việc dôi dư nằm trên địa giới hành chính xã, phường quản lý.

Tin liên quan

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ được sử dụng làm gì?

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ được sử dụng làm gì?

Trụ sở Trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước cũ dự kiến được bàn giao cho UBND phường Bình Phước quản lý, bố trí làm trung tâm hành chính phường theo mô hình lưỡng dụng.

Khám phá thêm chủ đề

Đồng Nai PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC trụ sở cũ trụ sở dôi dư trung tâm hành chính tỉnh bình phước Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai UBND tỉnh Đồng Nai Bình Phước sáp nhập UBND phường Bình Phước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận