Đồng Nai: Tạm giữ hình sự người đàn ông chém con riêng của người tình

Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Phạm Thanh Sơn (48 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cháu N.H.P.A đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai H.K

Theo điều tra ban đầu, Sơn cùng chị N.T.M.T (41 tuổi) sống với nhau như vợ chồng tại P.Bửu Hòa. Tối 20.3, sau khi đi nhậu về nhà, giữa Sơn và chị T. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Sơn lấy dao chém chị T. gây thương tích nhẹ.

Tiếp đó, Sơn dùng dao chém cháu N.H.P.A (13 tuổi, con riêng của chị T. đang ở chung nhà). Cháu N.H.P.A được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng có 2 vết rách trên mặt và 1 vết rách trên tay. Các bác sĩ đã may vết thương và điều trị cho cháu A. Đến nay sức khỏe của cháu A. đã ổn định.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an P.Bửu Hòa vào cuộc điều tra và chuyển hồ sơ lên Công an TP.Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền. Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ hình sự Sơn để điều tra làm rõ.