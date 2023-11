Vụ cháu bé 3 tuổi bị bạo hành ở Cà Mau: Khởi tố, bắt giam cha nuôi

Liên quan thông tin cháu bé 3 tuổi bị cha nuôi bạo hành, ngày 13.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Đầm Dơi (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Đắc (55 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc, Kiên Giang, tạm trú ấp Trung Can, xã Tân Trung, H.Đầm Dơi) để điều tra về hành vi hành hạ con, quy định tại khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

"Trước mắt, Cơ quan CSĐT Công an H.Đầm Dơi bắt tạm giam bị can Đắc về hành vi hành hạ con. Khi có kết quả giám định thương tật của cháu T.N.T (3 tuổi) thì sẽ đưa ra những bước tố tụng tiếp theo", nguồn tin cho biết thêm.



Người dân cùng chính quyền xã Tân Trung đến nhà Trần Minh Đắc giải cứu cháu bé 3 tuổi bị bạo hành

CTV

Trước đó, Sở LĐ-TB-XH Cà Mau đã phối hợp chính quyền và các đơn vị chức năng của H.Đầm Dơi thực hiện quy trình tiếp nhận bé T.N.T vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau theo diện "bảo vệ khẩn cấp".



Như Thanh Niên đã thông tin, từ năm 2022, Trần Minh Đắc và bà L.T.H (52 tuổi) nhận bé T.N.T làm con nuôi từ một người tên M. và có đến UBND P.Dương Đông (TP.Phú Quốc) làm thủ tục cho, nhận con nuôi.

Khoảng giữa tháng 10.2023, Đắc và bà H. đưa bé về ấp Trung Cang, xã Tân Trung, H.Đầm Dơi (Cà Mau) sinh sống. Ngày 5.11, khi chở vợ đi khám bệnh về, thấy T. làm đổ nhiều vật dụng trong nhà, Đắc tức giận đánh bé. Hàng xóm phát hiện T. có dấu hiệu bị bạo hành nên báo chính quyền và người dân xung quanh để giải cứu cháu.

Qua xác định ban đầu, bé T. bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể, như: bầm, trầy xước 2 mắt, bầm chảy máu môi, sưng ở trán trên mắt phải, sưng bầm ngón giữa bàn tay phải, bầm trước ngực và sau lưng...

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Đắc thừa nhận từ khi nhận bé T. về nuôi đến nay đã nhiều lần dùng nhánh cây đánh để... dạy con.