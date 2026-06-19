Đồng Nai: Triệt phá 5 đường dây mua bán hóa đơn hơn 20.000 tỉ đồng

Ngày 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên để điều tra về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn, hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, thành với nhiều đối tượng tham gia. Đường dây này có phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong thời gian dài.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động lực lượng đấu tranh, triệt phá. Đến ngày 1.6, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ 11 đối tượng trên.

Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với nghi phạm Trần Thị Thu Hà ẢNH: CACC

Bước đầu, Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỉ đồng trên địa bàn thành phố và một số tỉnh, thành trên cả nước.