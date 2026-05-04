Dự án của Gotec Việt Nam không gây thất thoát ngân sách nhà nước

Đình Sơn
04/05/2026 18:16 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có văn bản gửi Thanh tra TP.HCM trong đó khẳng định dự án Shizen Home của Công ty TNHH Gotec Việt Nam không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo đó, để có cơ sở xem xét tháo gỡ, vướng mắc đối với dự án để tránh lãng phí tài nguyên, nguồn lực, trên nguyên tắc đảm bảo không làm thiệt hại, thất thoát ngân sách nhà nước, lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát. 

Sau quá trình kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định dự án trên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định tại luật Đất đai 2003. Do đó không có sự chênh lệch về nghĩa vụ tài chính giữa hai hình thức phải thu hồi đất, giao đất hay chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án trên. Vì vậy, nghĩa vụ tài chính theo hình thức chuyển mục đích sử dụng đất là đầy đủ, không gây thất thoát. Đồng thời khu đất đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, để tiếp tục khắc phục việc thực hiện trình tự, thủ tục pháp lý đất đai chưa đảm bảo các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, ngày 20.3.2026, Công ty TNHH Gotec Việt Nam có văn bản thể hiện quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thuế. Chủ đầu tư cam kết thực hiện đóng bổ sung thuế và toàn bộ các khoản thu phát sinh ngay sau khi Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính xác định được số tiền chênh lệch tài chính liên quan đến khu đất. Doanh nghiệp cam kết tuân thủ tuyệt đối, không để thất thoát tài sản nhà nước. Đây cũng được xem là một sự khắc phục phù hợp và có cơ sở để xem xét việc được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai dự án.

Từ kết quả rà soát nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, kiến nghị của Công ty TNHH Gotec Việt Nam tiếp tục được thực hiện các thủ tục đầu tư để triển khai dự án, nhằm giải phóng các nguồn lực, đưa dự án tiếp tục vận hành khai thác, tránh lãng phí đất đai (dự án đã kéo dài trên 10 năm), hạn chế tình trạng khiếu kiện tại dự án là có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Dự án Shizen Home của Công ty TNHH Gotec Việt Nam đã phải tạm dừng thi công từ năm 2023 đến nay khi đã xây dựng đến tầng 1

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thanh tra Thành phố tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM chỉ đạo giao các đơn vị có liên quan xử lý song song, để tháo gỡ dự án.

Trước đó hồi tháng 1.2023, doanh nghiệp này đã có đơn cầu cứu gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng liên quan đến dự án khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại đường Bến Nghé (phường Tân Thuận Đông, quận 7 cũ). 

Nguyên nhân dự án đã hoàn thành phần móng, hầm và tầng 1, đang xây các tầng tiếp theo và đã đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại nhưng không được Sở Xây dựng không cấp thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với nhà ở thương mại trong tương lai. Chính điều này đã khiến doanh nghiệp bị thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng. Từ đó đến nay dự án cũng đã phải tạm dừng thi công.

Liên quan đến dự án này, từ năm 2023, UBND TP.HCM cũng đã có nhiều cuộc họp và có chủ trương tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho dự án, cho doanh nghiệp.

Giá căn hộ tại trung tâm TP.HCM lên đến bình quân 102 triệu đồng/m2

Theo Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng, Tập đoàn One Mount, giá căn hộ ở thị trường sơ cấp tại khu vực trung tâm TP.HCM trung bình đạt mức 102 triệu đồng/m2, tương đương mức giá thời điểm cuối năm 2025.

