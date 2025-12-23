Đồng Nai: Triệt xóa tụ điểm mại dâm tại quán cà phê chòi võng Bảo Thy

Ngày 23.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Chơn Thành triệt xóa một tụ điểm hoạt động mại dâm tại quán cà phê chòi võng Bảo Thy, ở khu phố 2, phường Chơn Thành.

Trước đó, công an kiểm tra đột xuất, phát hiện tại 2 phòng trong quán cà phê chòi võng Bảo Thy có 3 nhân viên nữ đang bán dâm cho 2 khách nam.

Quán cà phê chòi võng - nơi công an phát hiện hoạt động mại dâm ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Thành Long (31 tuổi) và Nguyễn Ngọc Khanh (25 tuổi, cùng quê Vĩnh Long).

Bước đầu, 2 nghi phạm này khai nhận, lợi dụng hình thức kinh doanh quán cà phê để tổ chức hoạt động mại dâm tại quán nhằm thu lợi bất chính.

Theo cơ quan công an, người "chứa mại dâm", "môi giới mại dâm" có thể bị phạt tù đến 20 năm, tù chung thân; "người mua dâm người dưới 18 tuổi" có thể bị phạt tù đến 15 năm, phạt tiền đến 50 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan tụ điểm mại dâm tại quán cà phê chòi võng nói trên.