Sáng nay 27.3, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D (đường Võ Nguyên Giáp, P. Phước Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phục vụ công tác điều tra.



Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D hoạt động trở lại vào sáng ngày 27.3 GIA KHÁNH

Trước đó, vào ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phong tỏa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D để làm rõ sai phạm của một số cá nhân đang làm việc tại đây.

Đến ngày 23.3, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã trả lại máy móc, thiết bị, mộc dấu, giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D để tạo điều kiện hoạt động trở lại.

Việc trung tâm đăng kiểm này hoạt động trở lại, nhằm giảm tải cho 4 trung tâm đang còn hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D hoạt động trở lại, giúp giảm tải ùn tắc từ các trung tâm khác trên địa bàn Đồng Nai và các địa phương lân cận GIA KHÁNH