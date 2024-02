Một mình đi từ Long An đến TP.HCM để thắp hương ở chùa Ngọc Hoàng ngày cúng chư thiên, bà Thúy (ngụ H.Đức Hòa) cho biết mình đã làm điều này suốt nhiều năm nay. Khấn nguyện rất lâu, bà cho biết mình cầu mong cho mọi người trên thế giới này đều bình an, hạnh phúc. "Tôi cũng cầu cho người thân, gia đình tôi, sau đó đến bản thân tôi được sức khỏe trong năm mới này. Hôm nay đến chùa, tôi thấy an yên, thấy lòng nhẹ tênh", bà nói thêm