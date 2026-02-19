Dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ chui bụng ngựa dịp đầu năm: Vì sao?

Cúi người chui bụng ngựa, rung chuông, cầu may mắn. Đó là những gì đang diễn ra trong ngày đầu năm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hội quán Nghĩa An (Chùa Ông, P.Chợ Lớn, TP.HCM).

Trong không gian cổ kính nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt thực hiện một nghi thức đặc biệt: chui qua bụng tượng ngựa Xích Thố để cầu bình an, tài lộc đầu năm.

Hội quán Nghĩa An là một trong những cơ sở tín ngưỡng lâu đời của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM. Bên trong chính điện, hình ảnh ngựa Xích Thố bằng gỗ cao hơn 2 mét được đặt trang trọng, thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái, cầu bình an.

Theo quan niệm dân gian của người Hoa, Ngựa Xích Thố là linh vật tượng trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và sự bền bỉ. Vì vậy, nghi thức “chui bụng ngựa” đầu năm không chỉ mang ý nghĩa cầu may mà còn gửi gắm ước vọng về một năm hanh thông, vững vàng trước thử thách.

Trong những ngày đầu xuân, sau khi dâng hương tại chính điện, nhiều người đến khu vực thờ ngựa, khấn vái Mã Đầu Tướng Quân rồi lần lượt cúi mình chui qua bụng ngựa từ một đến ba lần. Không ít người còn rung chiếc chuông nhỏ treo trước cổ ngựa hoặc vuốt nhẹ bờm ngựa với niềm tin xua tan điều không may.

Theo Hội quán Nghĩa An, phong tục chui bụng ngựa đã tồn tại hàng chục năm và trở thành nét riêng của nơi đây. Theo quan niệm dân gian, nam chui 7 vòng, nữ chui 9 vòng để cầu trọn điều may; tuy nhiên, hiện nay chùa hướng dẫn người dân chui 3 vòng, quan trọng nhất là giữ lòng thành kính khi thực hiện nghi thức.

Giữa tiếng chuông vang nhẹ và dòng người thành tâm cúi mình dưới bụng ngựa Xích Thố, một lát cắt văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM hiện lên rõ nét, nơi niềm tin truyền thống vẫn được gìn giữ và tiếp nối giữa nhịp sống hiện đại.

