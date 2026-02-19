Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ chui bụng ngựa dịp đầu năm: Vì sao?
Video Đời sống

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ chui bụng ngựa dịp đầu năm: Vì sao?

Chung Phát - Khang Phúc
19/02/2026 08:21 GMT+7

Ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều người dân đổ về Chùa Ông (P.Chợ Lớn, TP.HCM) xếp hàng chờ chui qua bụng ngựa, rung chuông cầu may. Nghi thức đầu xuân độc đáo này đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn suốt nhiều thập niên qua.

Cúi người chui bụng ngựa, rung chuông, cầu may mắn. Đó là những gì đang diễn ra trong ngày đầu năm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hội quán Nghĩa An (Chùa Ông, P.Chợ Lớn, TP.HCM).

Trong không gian cổ kính nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt thực hiện một nghi thức đặc biệt: chui qua bụng tượng ngựa Xích Thố để cầu bình an, tài lộc đầu năm.

Hội quán Nghĩa An là một trong những cơ sở tín ngưỡng lâu đời của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM. Bên trong chính điện, hình ảnh ngựa Xích Thố bằng gỗ cao hơn 2 mét được đặt trang trọng, thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái, cầu bình an.

Theo quan niệm dân gian của người Hoa, Ngựa Xích Thố là linh vật tượng trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và sự bền bỉ. Vì vậy, nghi thức “chui bụng ngựa” đầu năm không chỉ mang ý nghĩa cầu may mà còn gửi gắm ước vọng về một năm hanh thông, vững vàng trước thử thách.

Người dân TP.HCM xếp hàng để chui bụng ngựa có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Nghi thức “chui bụng ngựa” đầu năm không chỉ mang ý nghĩa cầu may mà còn gửi gắm ước vọng về một năm hanh thông, vững vàng trước thử thách

ẢNH: KHANG PHÚC

Trong những ngày đầu xuân, sau khi dâng hương tại chính điện, nhiều người đến khu vực thờ ngựa, khấn vái Mã Đầu Tướng Quân rồi lần lượt cúi mình chui qua bụng ngựa từ một đến ba lần. Không ít người còn rung chiếc chuông nhỏ treo trước cổ ngựa hoặc vuốt nhẹ bờm ngựa với niềm tin xua tan điều không may.

Theo Hội quán Nghĩa An, phong tục chui bụng ngựa đã tồn tại hàng chục năm và trở thành nét riêng của nơi đây. Theo quan niệm dân gian, nam chui 7 vòng, nữ chui 9 vòng để cầu trọn điều may; tuy nhiên, hiện nay chùa hướng dẫn người dân chui 3 vòng, quan trọng nhất là giữ lòng thành kính khi thực hiện nghi thức.

Người dân TP.HCM xếp hàng để chui bụng ngựa có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Theo Hội quán Nghĩa An, phong tục chui bụng ngựa đã tồn tại hàng chục năm và trở thành nét riêng của nơi đây

ẢNH: CHUNG PHÁT

Giữa tiếng chuông vang nhẹ và dòng người thành tâm cúi mình dưới bụng ngựa Xích Thố, một lát cắt văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM hiện lên rõ nét, nơi niềm tin truyền thống vẫn được gìn giữ và tiếp nối giữa nhịp sống hiện đại.

Gia đình ngựa lùn Thảo Cầm Viên và câu chuyện hạnh phúc giản dị giữa phố

Gia đình ngựa lùn Thảo Cầm Viên và câu chuyện hạnh phúc giản dị giữa phố

Nhỏ nhắn về vóc dáng nhưng trọn vẹn về hình hài và tình cảm, gia đình ngựa lùn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn mang theo thông điệp về sự đủ đầy, gắn kết và niềm vui giản dị trong mùa xuân mới.

Khám phá thêm chủ đề

ngựa chui bụng ngựa Ngựa Xích Thố Tết nguyên đán 2026 tết bính ngọ TP.HCM văn hóa người Hoa
