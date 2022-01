Động thái của Thủy Tiên sau khi được ‘minh oan’ vụ từ thiện

Ngay khi cơ quan công an khẳng định không có ​​hành vi gian dối khi quyên góp tiền từ thiện, ca sĩ Thủy Tiên đã có động thái đáng chú ý. Trên trang cá nhân, bà xã Công Vinh đăng tải bộ ảnh mới được chụp bởi nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn. Giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc chọn thiết kế váy voan nữ tính, khoe nhan sắc ngọt ngào trước ống kính. Kèm theo đó, nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái: “Đủ nắng hoa sẽ nở".

Bài đăng mới nhất của Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 65.000 lượt thích sau 1 giờ đăng tải. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng khi nữ ca sĩ đã được minh oan sau thời gian dài chờ đợi. Một tài khoản bình luận: “Chúc chị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và làm nhiều điều tốt giúp người, giúp đời". Người xem khác nhắn nhủ: “Chúc mừng ​​em về kết luận cuối cùng của công an. Nạp năng lượng và tiếp tục với những kế hoạch mới của mình”. Một khán giả viết: “Chúc mừng em đã vượt qua một năm đầy khó khăn".

Trợ lý Thủy Tiên nói với Thanh Niên rằng hiện tại, phía nữ ca sĩ chưa muốn phát ngôn gì về vụ việc liên quan đến từ thiện.





Trước đó, vào thời điểm vướng ồn ào từ thiện, Thủy Tiên hạn chế đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, bà xã Công Vinh chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh gia đình và nhận được lời động viên của khán giả. Tuy nhiên, nhiều antifan cũng để lại bình luận chỉ trích giọng ca Hát vang rằng em yêu anh khi sự việc chưa được sáng tỏ.

Như Thanh Niên thông tin, sau thời gian điều tra, cơ quan công an xác định ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Trấn Thành, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ Hồ Ngọc Hà) không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ cứu trợ miền Trung năm 2020. Theo đó, Bộ Công an xác nhận các tin báo, tố giác những người này không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội. Ngày 17.1.2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng có văn bản thông báo quyết định không khởi tố vụ án hình sự số: 01/QĐ-CSHS là có căn cứ và đúng pháp luật.

Không riêng gì Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng cũng có chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Anh viết: “Cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan. Cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc, để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua”. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cho biết sẽ có những bước tiếp theo để xử lý những cá nhân, tập thể đã vu khống, xúc phạm đến danh dự và uy tín của anh trong suốt thời gian qua.