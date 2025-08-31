Động thái mới của Apple tại Trung Quốc

Ngày 29.8, người dùng Douyin của Trung Quốc bất ngờ phát hiện Apple đã mở tài khoản trên mạng xã hội video ngắn và Apple Store online trên nền tảng. Điều này đánh dấu sự mở rộng hơn nữa của nhà sản xuất iPhone tại thị trường Trung Quốc.

Việc mở cửa hàng trên Douyin cho phép người dùng có thể mua sắm các sản phẩm mới nhất từ mạng xã hội trong khi vẫn được hưởng đầy đủ dịch vụ chuyên nghiệp và bảo hành chính hãng từ Apple.



Một Apple Store tại Trung Quốc ẢNH: APPLE

Apple cho biết việc mở Apple Store trên nền tảng của ByteDance mở ra một kênh mua sắm mới, thuận tiện cho người tiêu dùng và làm phong phú thêm hệ sinh thái nội dung của Douyin Mall. Trên cửa hàng online mới mở, người dùng có thể tìm kiếm, mua các sản phẩm từ iPhone, iPad, MacBook đến AirPods, Apple Watch và nhiều phụ kiện chính hãng khác.

Đặc biệt, khách hàng cũng có thể nhận được hướng dẫn mua sắm trực tiếp và các đề xuất được cá nhân hóa từ chuyên gia Apple thông qua tính năng trò chuyện trực tiếp.

Ngoài ra, cửa hàng flagship của Apple Store trên Douyin cũng sẽ thường xuyên đăng nội dung video ngắn do chính Apple sản xuất nhằm giúp người dùng hiểu sâu hơn về sản phẩm, cách sử dụng, ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Mục tiêu của Apple là nâng cao trải nghiệm của người dùng, hướng đến mục tiêu "xem mà học, học mà mua".

Từ việc mở cửa hàng vật lý đầu tiên đến việc "chuyển nhà" đến mạng xã hội video ngắn Douyin, Apple đã có những bước tiến dài trong gần 20 năm bán lẻ tại thị trường Trung Quốc. Từ triết lý bán sản phẩm, giờ đây nhà sản xuất iPhone chuyển sang chiến lược "kết bạn mọi lúc, mọi nơi".

Quay về năm 2008 khi Apple Store đầu tiên được mở tại khu phố Sanlitun, Bắc Kinh, Apple từng khiến nhiều người Trung Quốc tò mò. Họ xếp hàng vào xem iPhone nhiều hơn để mua iPhone. Bắt đầu từ đó, những sản phẩm công nghệ gắn logo "táo khuyết" dần trở nên quen thuộc với người dùng nơi đây.

Đến năm 2014, Apple tiếp tục có bước đi quan trọng khi gia nhập sàn thương mại điện tử Tmall. Đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên nhà sản xuất iPhone đưa trải nghiệm mua sắm ngoại tuyến lên trên màn hình điện thoại di động. Khi đó thứ Apple bán không còn là sự tò mò, mới lạ mà nhấn mạnh vào các yếu tố như "an tâm, sản phẩm chính hãng". Chiến thuật này đã giúp Apple loại bỏ được nhiều rắc rối liên quan đến vấn nạn hàng xách tay nhập khẩu.

Theo các chuyên gia, việc mở cửa hàng chính hãng trên Douyin thoạt nhìn chỉ là kênh bổ sung trong tham vọng bao phủ thị trường của Apple. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá trình hãng hoạt động tại Trung Quốc có thể thấy đây là lần "tiến hóa" thứ ba trong chiến lược bán lẻ của Apple tại thị trường quan trọng này.

Từ triết lý "tôi mở cửa hàng, bạn ghé mua" đến "bạn ở đâu cửa hàng Apple ở đó", nhà sản xuất iPhone cho thấy họ liên tục thay đổi để thích ứng với thói quen mua sắm của người dùng Trung Quốc. Đây cũng là minh chứng cho thấy Apple liên tục thay đổi và nhắm đến nhóm khách hàng mới, đặc biệt người dùng trẻ.