Đồng Tháp: Nhóm đua xe trái phép lao xe xuống ruộng lúa khi bị vây bắt

Ngày 25.2, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an TP.Hồng Ngự đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên tuyến đường tránh QL30, thuộc địa bàn TP.Hồng Ngự.



Lực lượng công an đã vây bắt được 27 thanh niên (26 nam, 1 nữ) tụ tập đua xe trái phép trên tuyến tránh QL30 thuộc TP.Hồng Ngự vào tối 24.2 CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 ngày 24.2, lực lượng Công an TP.Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe rú ga, nẹt pô gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường tránh QL30 và đoạn đường nối dài từ xã Bình Thạnh đến P.An Bình A, TP.Hồng Ngự. Công an TP.Hồng Ngự khẩn trương phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp và các lực lượng có liên quan triển khai phương án vây bắt.

Xe mô tô của nhóm tụ tập đua xe trái phép được lực lượng công an đưa về trụ sở để xử lý CÔNG AN CUNG CẤP

Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm thanh thiếu niên này tìm cách tháo chạy, có người lao xe xuống ruộng lúa tẩu thoát và lấy cỏ đắp lên xe ngụy trang nhưng vẫn không qua mắt được công an.

Lực lượng công an đã bắt giữ 27 người (26 nam, 1 nữ), đồng thời tạm giữ 30 xe máy các loại, 23 điện thoại và một số giấy tờ liên quan.

Bị công an vây bắt khi tụ tập đua xe trái phép, nhiều thanh niên điều khiển xe lao xuống ruộng lúa ven đường rồi vội dùng đất, cỏ... đắp lên xe để ngụy trang CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều xe được thay đổi kết cấu, thay pô xe... Bước đầu làm việc ghi nhận, đa phần các thanh niên này trong độ tuổi từ 17 đến 20, ngụ TP.Hồng Ngự và các huyện lân cận như: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông (đều thuộc Đồng Tháp).

Một xe mô tô khác của nhóm tụ tập đua xe trái phép tuyến tránh QL30 thuộc TP.Hồng Ngự vào tối 24.2 chạy xuống ruộng lúa tìm cách thoát công an vây bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Hiện, vụ tụ tập đua xe trái phép nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồng Ngự tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.