Đồng Tháp: Tông đuôi xe tải trên quốc lộ 1, một người tử vong tại chỗ

Bắc Bình - Anh Thư
01/06/2026 11:15 GMT+7

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp), khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Sáng 1.6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Long Định (tỉnh Đồng Tháp), khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ người dân chứng kiến tại hiện trường, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Lạng Sơn, lưu thông trên quốc lộ 1, cùng chiều với xe tải theo hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM. Khi di chuyển đến đoạn thuộc địa bàn ấp Tân Trang, xã Long Định, xe máy bất ngờ tông vào phần đuôi của xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Đồng Tháp: Tông đuôi xe tải trên Quốc lộ 1, một người tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Nam thanh niên đã tử vong tại chỗ sau khi tông vào đuôi xe tải cùng chiều

ẢNH: ANH THƯ

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng; phần đuôi xe tải cũng bị hư hỏng, cản sau và bánh xe sơ cua của xe tải bị văng xuống lòng đường. Trên mặt đường còn để lại một vết cày xước kéo dài. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm cũng khiến các phương tiện lưu thông ngang qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Trạm Kiểm soát giao thông Trung Lương đã kịp thời có mặt, phối hợp với Công an xã Long Định và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Đồng Tháp: Xe bồn chục tấn ngang nhiên đi vào đường cấm xe trên 5 tấn

Dù đường có biển báo cấm xe trên 5 tấn, nhưng những chiếc xe bồn chở bê tông nặng hàng chục tấn vẫn ngang nhiên đi vào.

