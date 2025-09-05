Doraemon kỷ niệm 'tuổi 50' bằng ấn phẩm đặc biệt

Năm 2025 đánh dấu tròn 50 năm các tập truyện lẻ (tankobon) thuộc series Doraemon ra đời. Đây là tác phẩm mở màn cho nhãn truyện thiếu nhi thuộc tủ sách Tentomushi Comics của NXB Shogakukan. Từ đó đến nay, Doraemon vẫn luôn đem đến cho trẻ em ở mọi thế hệ muôn vàn những giấc mơ nhiệm màu.

Nhân dịp này, series Tentomushi Comics Doraemon gồm 6 tập đã được phát hành tại Nhật bởi Fujiko Pro. và NXB Shogakukan. Là nhân vật gắn bó với nhiều thế hệ độc giả Việt, NXB Kim Đồng cho biết set 6 tập nói trên cũng sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Bản gốc Nhật Bản của series Tentomushi Comics Doraemon ẢNH: NXB KIM ĐỒNG

Về hình thức, bản Việt sẽ giữ đúng "tinh thần" của bản gốc Nhật với hàng loạt phụ kiện là các phụ bản độc quyền với những thông tin và minh họa khó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, xoay quanh Doraemon: từ những bài đăng trên tạp chí học đường cho đến set postcard độc quyền, phụ bản tổng hợp thông tin, song ngữ tiếng Anh...

Bên cạnh các nhân vật chính, những phụ bản này cũng sẽ khai thác các nhân vật "bên lề". Với những hình ảnh đã từng xuất hiện trong các tạp chí, phim hoạt hình... đây là cơ hội để khán giả yêu thích bộ truyện "Mèo Ú" thêm một lần nữa được sống lại ký ức tuổi thơ.

Phiên bản trong nước cũng sẽ có thêm bìa áo kim loại metalize ánh kim bên ngoài, có nhiều trang màu bên trong. Đặc biệt nhất là boxset hộp bạc ánh kim với phần minh họa được làm bóng nổi bật, bên trong cũng được in trang trí công phu…

Bên cạnh các nhân vật chính, những phụ bản này cũng sẽ khai thác các nhân vật "bên lề" ẢNH: NXB KIM ĐỒNG

Ngay khi phát hành, ấn bản này đã tạo cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ Doraemon nhờ hình thức bắt mắt và hàng loạt quà tặng kèm phong phú. Nhiều người hâm mộ Việt cho biết đang đếm từng ngày để được mang về biểu tượng tuổi thơ và tiếp tục bước vào những chuyến phiêu lưu màu nhiệm của Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo và Doraemon.