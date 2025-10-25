Đột kích lò mổ chó trong đêm, phát hiện súng kích điện và bột ớt chống trả

Ngày 25.10, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây phát hiện, xử lý nhóm đối tượng tiêu thụ và trộm chó trên địa bàn.

Đột kích lò mổ, phát hiện súng kích điện và bột ớt của trộm chó

Theo công an, thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo trên địa bàn TP.HCM, rạng sáng 24.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hành chính lò mổ chó tại số 107/6 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ người có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó, gồm: Đặng Nhật Bằng (23 tuổi, ở xã Bà Điểm); Nguyễn Thị Thúy An (26 tuổi, ở Bắc Giang, tạm trú phường Trung Mỹ Tây) - cả hai trực tiếp thu mua chó bị trộm; Phạm Thị Liên (58 tuổi, ở Bắc Giang, tạm trú phường Trung Mỹ Tây) - chủ cơ sở giết mổ; Nguyễn Sinh Gơ (30 tuổi, ở xã Bà Điểm) - đối tượng trực tiếp trộm chó.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Sinh Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế để bắn trộm 4 con chó (tổng trọng lượng 51 kg); sau đó mang đến bán cho An và Bằng.

Bước đầu, những người này thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Bằng và An được bà Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp mang đến bán, sau đó giết mổ tiêu thụ.

Cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215 kg, trong đó có 4 con vừa bị trộm); 1 bộ súng kích điện tự chế; 1 túi nilon chứa bột ớt (dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục truy xét tất cả các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ chó trộm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.