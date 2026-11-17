Ngày 17.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các tội danh "chứa mại dâm" và "môi giới mại dâm", sau đợt đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn.

Tổ chức bán dâm ngay tại phòng massage

Trước đó, vào cuối tháng 10.2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (thuộc Phòng PC02) đã kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, bắt quả tang 7 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn có liên quan đến hộ kinh doanh Kati.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây chứa, môi giới mại dâm tại loạt cơ sở massage, nhà hàng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng), lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở, đã giao cho Nguyễn Đức Khang trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt.

Khang trực tiếp tư vấn, thu tiền và điều nhân viên phục vụ khách, còn cơ sở hưởng lợi từ tiền bán vé massage.

Tương tự, tại cơ sở Regal (phường Sài Gòn), công an cũng phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Quá trình điều tra xác định Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng quản lý, điều hành cơ sở này.

Để tăng doanh thu, cả hai cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng với giá từ 2 triệu đồng/lượt, bên cạnh mức vé massage 1,7 triệu đồng/giờ.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Trang và Hạnh về tội "chứa mại dâm".