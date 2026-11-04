Đột ngột không nhớ tháng, năm: Cảnh báo về hội chứng mất trí nhớ hiếm gặp

Khi đang cùng chồng lái xe đến lễ hội Aspen Ideas vào cuối ngày, trí nhớ của bà Couric đột nhiên bị gián đoạn. Khi được hỏi về tháng, năm và tên tổng thống Mỹ hiện tại, bà đều trả lời sai.

Đây là hội chứng thần kinh hiếm gặp gây mất trí nhớ đột ngột, không có dấu hiệu báo trước và thường tự hồi phục trong vòng một ngày, theo NBC News (Mỹ).

Nguy cơ mắc bệnh có thể tăng theo tuổi tác

Dù có thể khiến người mắc và người thân vô cùng bất ngờ, chứng mất trí nhớ toàn thể thoáng qua được xem là tình trạng lành tính. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), người bệnh vẫn nhận thức được bản thân là ai, duy trì sự tỉnh táo và thường hồi phục hoàn toàn, không để lại các di chứng thần kinh kéo dài. Tuy nhiên, người bệnh có thể không nhớ được những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ.

Tình trạng này khá hiếm gặp, với tỷ lệ mắc từ 3,4 - 10,4 trường hợp trên 100.000 người mỗi năm. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc tăng theo tuổi tác. Ở nhóm từ 50 tuổi trở lên, con số này dao động từ 23,5 - 32 trường hợp trên 100.000 người mỗi năm, theo NIH.

Chứng mất trí nhớ toàn thể thoáng qua (TGA) là hội chứng thần kinh hiếm gặp gây mất trí nhớ đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, thường tự hồi phục trong vòng một ngày ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Các cơn mất trí nhớ thường kéo dài từ 1 - 24 giờ và có xu hướng xuất hiện vào cuối ngày. Trong thời gian xảy ra cơn bệnh, người bệnh có thể liên tục hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi. Nếu gặp tình trạng này, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay để loại trừ nguy cơ đột quỵ hoặc co giật.

Khả năng tái phát không cao

Bà Laura Stein, bác sĩ thần kinh mạch máu, phó giáo sư thần kinh học tại Trường Y Icahn thuộc Bệnh viện Mount Sinai (New York, Mỹ), cho biết chứng mất trí nhớ toàn thể thoáng qua là một trong những trải nghiệm gây hoang mang đối với người bệnh, đặc biệt là các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, dưới góc độ của một bác sĩ thần kinh, đây lại là một trong những chẩn đoán khiến bác sĩ yên tâm nhất vì tình trạng này thường lành tính.

Các cơn mất trí nhớ toàn thể thoáng qua không liên quan đến bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ hay những tình trạng suy giảm trí nhớ kéo dài khác. Tình trạng này đôi khi có mối liên quan với tiền sử đau nửa đầu. Ngoài ra, các cơn mất trí nhớ do động kinh hoặc đột quỵ cũng có thể gây biểu hiện tương tự, vì vậy cần được bác sĩ phân biệt và loại trừ khi chẩn đoán, theo US News.

Theo NIH, khả năng tái phát của chứng mất trí nhớ toàn thể thoáng qua không cao. Người bệnh thường không cần điều trị đặc hiệu, chủ yếu được theo dõi, trấn an và nghỉ ngơi sau khi bác sĩ xác định đúng tình trạng.

Các bác sĩ thường tìm kiếm những yếu tố có thể khởi phát cơn, chẳng hạn như căng thẳng hoặc gắng sức quá mức. Tuy nhiên, theo bác sĩ Stein, không phải trường hợp nào cũng xác định được nguyên nhân.