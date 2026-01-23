Đột nhập trung tâm y tế lấy trộm vàng trị giá hơn 410 triệu đồng

Ngày 23.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Sang (25 tuổi, trú P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), để điều tra về vụ trộm vàng tại Trung tâm y tế khu vực Cẩm Lệ (P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Sang để điều tra vụ trộm vàng ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 21.1, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của chị N.T.H (34 tuổi, trú P.Hòa Xuân), nhân viên Khoa Cấp cứu Trung tâm y tế khu vực Cẩm Lệ, về việc bị kẻ gian đột nhập vào nơi làm việc trộm vàng với tổng trị giá hơn 410 triệu đồng.

Theo trình báo, tối 20.1, chị H. đến trung tâm y tế trực ca và để túi xách cá nhân trong tủ đồ của nhân viên, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa. Đến khoảng 7 giờ sáng hôm sau (21.1), nhiều nhân viên phát hiện các tủ đồ bị mở, lục soát.

Kiểm tra tài sản, chị H. phát hiện bị mất 2 lượng vàng miếng 9999, 1 nhẫn vàng 2 chỉ, 1 nhẫn vàng 5 chỉ (đều loại 9999) và 1 nhẫn cưới 1 chỉ, tổng giá trị hơn 410 triệu đồng.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra trong cơ sở y tế, gây hoang mang cho đội ngũ y bác sĩ, lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các tổ trinh sát phối hợp công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát, truy xét nghi phạm.

Đến ngày 22.1, lực lượng công an đã triệu tập Nguyễn Trọng Sang để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù năm 2024, sau đó sống lang thang và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Theo lời khai ban đầu của Sang, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20.1, Sang đặt xe dịch vụ đến khu vực P.Cẩm Lệ, lợi dụng đêm khuya đã đột nhập vào Khoa Cấp cứu Trung tâm y tế khu vực Cẩm Lệ, mở các tủ đồ của nhân viên và lấy trộm vàng trong túi xách của chị H., rồi tẩu thoát.

Sang mang số vàng lấy trộm bán tại nhiều cửa hàng trang sức trên địa bàn lấy 360 triệu đồng, rồi chuyển tiền vào tài khoản của mẹ mình là bà P.T.T (47 tuổi, trú P.Thanh Khê).

Cơ quan công an đã thu giữ 1 nhẫn vàng và 360 triệu đồng liên quan vụ trộm.

Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

