Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đột phá hạ tầng, Cà Mau khẳng định vị thế cực tăng trưởng

Gia Bách
Gia Bách
15/10/2025 15:17 GMT+7

Cà Mau đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và khu công nghiệp trọng điểm được khởi động.

Không còn là vùng đất xa xôi, Cà Mau đang chuyển mình mạnh mẽ từ những dự án hạ tầng trọng điểm. Quyết tâm của tỉnh thể hiện rõ trong mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển toàn diện, năng động, GRDP bình quân đầu người trên 6.000 USD, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 17 tỉ USD và tổng thu ngân sách khoảng 65.000 tỉ đồng.

Đột phá hạ tầng, Cà Mau khẳng định vị thế cực tăng trưởng- Ảnh 1.

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai, tạo trục kết nối giao thông - đô thị - kinh tế, mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau

ẢNH: CTV

Theo định hướng phát triển, Cà Mau ưu tiên mọi nguồn lực cho các công trình mang tính đột phá về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, năng lượng sạch và công nghiệp chế biến. Đây là trục động lực để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và tạo sức bật cho kinh tế - xã hội địa phương.

Hạ tầng giao thông luôn được xác định "đi trước mở đường". Từ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông ra Cảng Hòn Khoai đến dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đều hướng đến mục tiêu tạo mạng lưới kết nối đồng bộ giữa vùng nội địa và vùng ven biển, giữa Cà Mau với các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng. Khi hoàn thành, sân bay Cà Mau đạt tiêu chuẩn 4C, có thể đón tàu bay Airbus A320, A321, rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng cơ hội giao thương và du lịch.

Đột phá hạ tầng, Cà Mau khẳng định vị thế cực tăng trưởng- Ảnh 2.

Tuyến giao thông vượt biển ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai tạo trục phát triển kinh tế biển mà còn củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cùng với đó, hệ thống cảng biển và logistics được xem là "đôi cánh" của phát triển công nghiệp và thương mại. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng Hòn Khoai, gắn với cụm đảo và khu kinh tế ven biển, không chỉ tạo trục phát triển kinh tế biển mà còn củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh. Từ đó, Cà Mau định hướng hình thành trung tâm năng lượng, thương mại và dịch vụ biển của vùng ĐBSCL.

Bước ngoặt lớn hơn nữa đến từ việc hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, tạo ra một không gian phát triển mới với quy mô lớn, đa dạng nguồn lực và cộng hưởng tiềm năng biển, du lịch, năng lượng tái tạo. Theo ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đây là "thời cơ vàng" để Cà Mau khai thác tối đa lợi thế địa chính trị, hạ tầng và con người, bứt phá trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Đột phá hạ tầng, Cà Mau khẳng định vị thế cực tăng trưởng- Ảnh 3.

Hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau tạo ra một không gian phát triển mới, với quy mô lớn, đa dạng nguồn lực và cộng hưởng tiềm năng biển, du lịch, năng lượng tái tạo

ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định những công trình trọng điểm được Trung ương quan tâm đầu tư chính là nền tảng để Cà Mau mở ra kỷ nguyên phát triển mới, dựa trên chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Cà Mau hôm nay đã có đủ niềm tin, nguồn lực và khát vọng để bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, bền vững, sánh vai cùng cả nước.

Với chiến lược phát triển dài hạn, Cà Mau đang từng bước định hình vị thế mới trên bản đồ quốc gia, một trung tâm kết nối, động lực tăng trưởng xanh và bền vững của vùng ĐBSCL. Những công trình hạ tầng mang tầm chiến lược không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, mà còn khẳng định tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá" của vùng đất cực nam Tổ quốc.

Tin liên quan

Cà Mau phát động thi đua phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 8%

Cà Mau phát động thi đua phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 8%

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 'Phấn đấu tăng trưởng GRDP tỉnh Cà Mau năm 2025 đạt 8% trở lên'.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau cao tốc cà mau đất mũi Hòn Khoai du lịch cảng biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận