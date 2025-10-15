Đột phá hạ tầng, Cà Mau khẳng định vị thế cực tăng trưởng

Không còn là vùng đất xa xôi, Cà Mau đang chuyển mình mạnh mẽ từ những dự án hạ tầng trọng điểm. Quyết tâm của tỉnh thể hiện rõ trong mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển toàn diện, năng động, GRDP bình quân đầu người trên 6.000 USD, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 17 tỉ USD và tổng thu ngân sách khoảng 65.000 tỉ đồng.

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai, tạo trục kết nối giao thông - đô thị - kinh tế, mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau ẢNH: CTV

Theo định hướng phát triển, Cà Mau ưu tiên mọi nguồn lực cho các công trình mang tính đột phá về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, năng lượng sạch và công nghiệp chế biến. Đây là trục động lực để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và tạo sức bật cho kinh tế - xã hội địa phương.

Hạ tầng giao thông luôn được xác định "đi trước mở đường". Từ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông ra Cảng Hòn Khoai đến dự án mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đều hướng đến mục tiêu tạo mạng lưới kết nối đồng bộ giữa vùng nội địa và vùng ven biển, giữa Cà Mau với các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng. Khi hoàn thành, sân bay Cà Mau đạt tiêu chuẩn 4C, có thể đón tàu bay Airbus A320, A321, rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng cơ hội giao thương và du lịch.

Tuyến giao thông vượt biển ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai tạo trục phát triển kinh tế biển mà còn củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cùng với đó, hệ thống cảng biển và logistics được xem là "đôi cánh" của phát triển công nghiệp và thương mại. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng Hòn Khoai, gắn với cụm đảo và khu kinh tế ven biển, không chỉ tạo trục phát triển kinh tế biển mà còn củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh. Từ đó, Cà Mau định hướng hình thành trung tâm năng lượng, thương mại và dịch vụ biển của vùng ĐBSCL.

Bước ngoặt lớn hơn nữa đến từ việc hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, tạo ra một không gian phát triển mới với quy mô lớn, đa dạng nguồn lực và cộng hưởng tiềm năng biển, du lịch, năng lượng tái tạo. Theo ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đây là "thời cơ vàng" để Cà Mau khai thác tối đa lợi thế địa chính trị, hạ tầng và con người, bứt phá trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau tạo ra một không gian phát triển mới, với quy mô lớn, đa dạng nguồn lực và cộng hưởng tiềm năng biển, du lịch, năng lượng tái tạo ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, khẳng định những công trình trọng điểm được Trung ương quan tâm đầu tư chính là nền tảng để Cà Mau mở ra kỷ nguyên phát triển mới, dựa trên chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Cà Mau hôm nay đã có đủ niềm tin, nguồn lực và khát vọng để bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, bền vững, sánh vai cùng cả nước.

Với chiến lược phát triển dài hạn, Cà Mau đang từng bước định hình vị thế mới trên bản đồ quốc gia, một trung tâm kết nối, động lực tăng trưởng xanh và bền vững của vùng ĐBSCL. Những công trình hạ tầng mang tầm chiến lược không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, mà còn khẳng định tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá" của vùng đất cực nam Tổ quốc.