Đột phá: Tạo ra công thức mới chống vi khuẩn kháng thuốc từ mật ong

Dự báo đến năm 2050, tình trạng kháng thuốc có thể gây ra tới 10 triệu ca tử vong mỗi năm. Vì vậy, nhu cầu về các giải pháp điều trị an toàn, tự nhiên và hiệu quả chưa bao giờ cấp bách như hiện nay.

Trong bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu do Đại học Aston (Anh) dẫn đầu, vừa công bố một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu kéo dài 3 năm của họ, với việc nộp bằng sáng chế cho một công thức mới giúp chống lại nhiễm khuẩn, theo trang tin y khoa News Medical.

Mật ong Mānuka - một loại mật ong phổ biến ở New Zealand Ảnh: AI

Công thức này tận dụng đặc tính kháng khuẩn độc đáo của mật ong Mānuka - một loại mật ong phổ biến ở New Zealand, nhằm đối phó với thách thức toàn cầu về kháng sinh. Bằng sáng chế mới này giới thiệu một công thức mật ong Mānuka vượt trội hơn so với mật ong Mānuka thông thường trong việc chống lại vi khuẩn. Kết quả sơ bộ rất hứa hẹn, cho thấy công thức này hiệu quả chống lại nhiều chủng vi khuẩn kháng thuốc cao, bao gồm MRSA và các tác nhân gây nhiễm trùng nghiêm trọng tại bệnh viện, dẫn tới tỷ lệ tử vong cao trên toàn thế giới, theo News Medical.

MRSA là loại vi khuẩn tụ cầu vàng đã kháng lại nhiều loại kháng sinh, bao gồm cả methicillin và các kháng sinh nhóm beta-lactam khác. Do đó, việc điều trị nhiễm trùng MRSA khó khăn hơn và có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng da, đường tiết niệu, viêm phổi và nhiễm trùng máu.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Jonathan Cox, giảng viên cao cấp ngành vi sinh học tại Trường Sinh học Đại học Aston, cho biết: Các nhiễm trùng kháng thuốc như Mycobacterium abscessus cực kỳ khó điều trị, và các lựa chọn điều trị mới là vô cùng cần thiết. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng mật ong Mānuka có tiềm năng đáng kinh ngạc, cả riêng lẻ, dưới dạng công thức mới, và khi kết hợp với các kháng sinh hiện có để đối phó với tình trạng kháng thuốc. Việc nộp bằng sáng chế này là một bước quan trọng để biến các phát hiện trong phòng thí nghiệm thành các phương pháp điều trị thực tiễn, có thể mang lại lợi ích cho bệnh nhân trên toàn cầu.