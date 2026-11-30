Soán ngôi ngoạn mục

Ngày tranh tài hôm qua của môn điền kinh chứng kiến cuộc lật đổ ngoạn mục ở nội dung đi bộ 20 km nữ. Đây là nội dung mà "nữ hoàng đi bộ" VN Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) thống trị ở 4 kỳ đại hội đã qua cùng 18 lần vô địch quốc gia.

Ở tuổi 36, Nguyễn Thị Thanh Phúc vẫn đặt quyết tâm rất cao cho mục tiêu bảo vệ HCV. Trên đường đua, cô so kè quyết liệt với Thái Thị Kim Ngân (Đắk Lắk). Tuy nhiên, tuổi tác ảnh hưởng lớn đến Thanh Phúc khi cô hụt hơi ở giai đoạn quyết định. Kim Ngân đã thể hiện được bản lĩnh, ý chí và sự dẻo dai, qua đó lật đổ sự thống trị của đàn chị.

Nội dung 100 m nam chứng kiến sức trẻ lên ngôi khi tài năng 21 tuổi Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) lần đầu đoạt HCV. Tại vòng loại, Tạ Ngọc Tưởng đạt thông số thành tích tốt hơn so với đương kim vô địch Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân). Tiếc cho Ngần Ngọc Nghĩa khi anh bị loại vì phạm quy khi xuất phát ở vòng bán kết, bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh với đàn em. Cũng vì thế, Tạ Ngọc Tưởng tận dụng tốt cơ hội để bước lên bục cao nhất, thành "vua tốc độ" mới của điền kinh VN.

Nội dung 400 m nữ cũng biến động khi Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh) vượt qua ngôi sao Quách Thị Lan (Thanh Hóa), đoạt HCV.

Đội tiếp sức 4 x 200 m nữ Hà Nội (phải) đoạt HCV, phá kỷ lục đại hội và kỷ lục quốc gia ẢNH: ĐỘC LẬP

Những DẤU ẤN ĐẶC BIỆT

Khá đông người hâm mộ đến sân Thống Nhất chứng kiến những màn so tài hấp dẫn, kịch tính và vỗ tay tán thưởng mỗi khi kỷ lục quốc gia hay kỷ lục đại hội được MC xướng lên.

Tại nội dung tiếp sức 4 x 200 m nữ có đến 4 đội cùng phá kỷ lục đại hội là Hà Nội, Quân đội, TP.HCM và Nghệ An. Trong đó, các cô gái đội Hà Nội gồm Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh đoạt HCV, đồng thời xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1 phút 34 giây 39 (kỷ lục cũ 1 phút 34 giây 51).

Bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Triệu Thái Sơn, Đinh Hoàng Quốc Bảo, Ngần Ngọc Nghĩa thi đấu bùng nổ, giúp đội Công an Nhân dân đoạt HCV nội dung tiếp sức 4 x 200 m nam. Thành tích 1 phút 22 giây 86 cũng giúp đội Công an Nhân dân phá kỷ lục quốc gia (1 phút 23 giây 59) và kỷ lục đại hội (1 phút 24 giây 64).

Tại nội dung ném búa nam, VĐV 20 tuổi Đinh Thành Nhân (Vĩnh Long) đoạt HCV. Thành tích 58,79 m cũng giúp anh phá kỷ lục quốc gia (58,73 m) và kỷ lục đại hội (53,97 m). Lê Thị Thu Ngân (Vĩnh Long) khẳng định tài năng khi đoạt HCV nội dung ném búa nữ kèm thành tích 50,44 m, phá kỷ lục đại hội (49,79 m).

Kỷ lục đại hội cũng được thiết lập ở nội dung đẩy tạ nữ khi Kim Thị Huyền (Vĩnh Long) đoạt HCV với thành tích 15,07 m (kỷ lục cũ là 14,48 m). Lê Ngọc Phúc (Công an Nhân dân) đoạt HCV, phá kỷ lục đại hội nội dung 400 m nam với thành tích 46 giây 65 (kỷ lục cũ 46 giây 74). Tại nội dung 800 m nữ, thành tích HCV 2 phút 03 giây 91 của Bùi Thị Ngân (Ninh Bình) cũng phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ 2 phút 05 giây 89).

Ngôi sao điền kinh VN Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) đoạt 2 HCV ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m. Cô còn hướng đến mục tiêu đoạt thêm HCV ở nội dung 1.500 m và 10.000 m tại đại hội lần này.