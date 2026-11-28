Môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra sôi động trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Thời tiết không thuận lợi khi trời đổ mưa nhưng các VĐV vẫn tạo nên thành tích ấn tượng.

Niềm vui của các cô gái Hà Nội khi đoạt HCV 4x200 m nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại chung kết nội dung 4x200 m nữ có sự tham gia của 6 đội là Hà Nội, Quân đội, TP.HCM, Nghệ An, CAND và An Giang. Đội Hà Nội sở hữu lực lượng đồng đều gồm Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh đã vượt qua Quân đội và chủ nhà TP.HCM, đoạt HCV với thành tích 1 phút 34 giây 49. Thành tích này giúp đội Hà Nội phá kỷ lục đại hội (1 phút 36 giây 83) lẫn kỷ lục quốc gia (1 phút 34 giây 51).

4 cô gái vàng điền kinh Hà Nội phá kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngay sau đó diễn ra chung kết nội dung 4x200 m nam có sự tham gia tranh tài của 7 đội là Hà Nội, TP.HCM, CAND, Quân đội, An Giang, Khánh Hòa, Tây Ninh. Đội CAND với tài năng của Lê Ngọc Phúc, Triệu Thái Sơn, Đinh Hoàng Quốc Bảo, Ngần Ngọc Nghĩa xuất sắc đánh bại các đối thủ, giành HCV với thành tích 1 phút 22 giây 86. Thành tích này của đội CAND phá kỷ lục đại hội (1 phút 24 giây 64) lẫn kỷ lục quốc gia (1 phút 23 giây 59). Như vậy sau cú vấp ngã vì phạm quy ở nội dung 100 m, "vua tốc độ" Ngần Ngọc Nghĩa tìm lại được niềm vui với tấm HCV cùng các đồng đội.

'Vua tốc độ' Ngần Ngọc Nghĩa tìm lại niềm vui khi đoạt HCV 4x200 m nam cùng đội CAND ẢNH: ĐỘC LẬP

4 chàng trai vàng điền kinh đội CAND ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngày tranh tài hôm nay cũng chứng kiến thành công của các VĐV tên tuổi trong làng điền kinh Việt Nam. Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng) đoạt HCV 7 môn phối hợp nữ, Lê Tiến Long (Hà Tĩnh) HCV 5.000 m nam, Kim Thị Huyền (Vĩnh Long) HCV đẩy tạ nữ, Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) HCV nhảy xa nam, Lê Ngọc Phúc (CAND) HCV 400 m nam, Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh) HCV 400 m nữ, Sầm Văn Đời (Đồng Nai) HCV 800 m nam, Bùi Thị Ngân (Ninh Bình) HCV 800 m nữ, Nguyễn Thanh Vy (TP.HCM) HCV nhảy cao nữ, Bùi Thị Xuân (Quân đội) HCV ném lao nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) HCV 5.000 m nữ.