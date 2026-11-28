Môn bóng chuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 thu hút 8 đội nam và 8 đội nữ tham gia. Ở hạng mục nam gồm các đội Đà Nẵng, Hà Nội, Khánh Hòa, chủ nhà TP.HCM (bảng A); Công an Nhân dân, Quân đội, Ninh Bình, Vĩnh Long (bảng B). Ở hạng mục nữ được chia thành bảng C và D. Bảng C có TP.HCM, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên còn bảng D gồm Hà Nội, Quân đội, Quảng Ninh và Tây Ninh.

Nhà thi đấu Rạch Miễu sẵn sàng chào đón các đội tranh tài môn bóng chuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 và mở cửa tự do cho khán giả ẢNH: BTC

Bảng B nam với sự góp mặt của 3 đội rất mạnh là Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình được đánh giá là bảng đấu "tử thần". Tương tự bảng D của nữ với sự góp mặt của Hà Nội, Tây Ninh và Quân đội cũng tạo nên màn cạnh tranh quyết liệt.

Tuy nhiên không có đội nào bị loại sau vòng đấu bảng mà chỉ nhằm xác định thứ hạng các đội để chia cặp đấu ở vòng tứ kết (loại trực tiếp). BTC có lắp hệ thống camera Video Challenge Eyes (mắt thần) hỗ trợ trọng tài điều hành chuyên môn tại giải.

Hôm nay (28.11) diễn ra 3 trận đấu: TP.HCM gặp Hưng Yên (14 giờ, bảng C nữ), TP.HCM gặp Đà Nẵng (16 giờ 30, bảng A nam), Hà Nội gặp Quảng Ninh (19 giờ, bảng D nữ). Ban tổ chức mở cửa tự do để người hâm mộ vào sân xem, cổ vũ các đội. Các trận đấu cũng được phát sóng trực tiếp trên HTV Thể thao.

Lịch thi đấu môn bóng chuyền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: