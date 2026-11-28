Thành tích chưa từng có

Ở nội dung đồng đội tính giờ nam cự ly 4 km diễn ra hôm qua 27.11, tay đua 15 tuổi Trần Khởi Minh là mắt xích quan trọng giúp đội Vĩnh Long đánh bại các đối thủ rất mạnh là Đồng Nai, Quân đội, Đồng Tháp, TP.HCM và đoạt HCV. Một ngày trước đó, Trần Khởi Minh tạo địa chấn khi đánh bại 2 đàn anh Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội), Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM), giành HCV nội dung cá nhân tính giờ nam cự ly 4 km.

Tay đua 15 tuổi Trần Khởi Minh ẢNH: PHẠM HUY

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao VN, cho biết Trần Khởi Minh lập thành tích chưa từng có tại VN đối với một tay đua 15 tuổi. Trước đó, Minh chưa từng tham dự giải vô địch quốc gia, chưa góp mặt ở các giải đấu lớn như Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM nhưng đã vượt qua hàng loạt tên tuổi hàng đầu làng xe đạp VN.

Nam sinh lớp 10 có sự thăng tiến đáng kinh ngạc. Tháng 6 năm ngoái, Minh gia nhập CLB 620 Châu Thới Vĩnh Long, bắt đầu tập luyện chuyên sâu. Chỉ sau 2 tháng, Minh đoạt 3 HCV giải trẻ quốc gia, giành quyền tham dự Á vận hội trẻ châu Á vào tháng 10 tại Bahrain. Thế nhưng vẫn ít người tin vào việc cua rơ 15 tuổi làm nên kỳ tích ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần này. Đáng chú ý, bên cạnh 2 HCV cá nhân, đồng đội tính giờ 4 km, Minh còn thử sức ở nội dung cá nhân tính giờ 40 km và xuất sắc đoạt HCĐ.

Ưu tiên học văn hóa

Ít người biết thành công của Trần Khởi Minh bắt đầu từ đam mê của người bố. Anh Trần Trung Hoàng (bố của Minh) từng đạp xe xuyên Việt trong 22 ngày. Chính anh là người ráp cho Minh chiếc xe đạp đầu tiên, đưa con chinh phục những cung đường, ban đầu chỉ vài km, sau đó vài chục km rồi vượt qua những cung đường đèo đầy gian nan. Niềm đam mê của Trần Khởi Minh lớn dần sau những chuyến đi đạp xe cùng bố. Cũng nhờ đó, Minh tích lũy cho bản thân sức bền, tốc độ lẫn khả năng chịu đựng, không ngại gian khó. 12 tuổi, Trần Khởi Minh đã có lần đạp xe 300 km trong 1 ngày, từ Hà Nội đến Nghệ An.

Hạnh phúc khi chứng kiến cậu con trai gặt hái thành công tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, anh Trần Trung Hoàng chia sẻ: "Mới ngày nào, hai bố con còn rong ruổi trên những cung đường, cùng nhau nuôi dưỡng một ước mơ. Hành trình ấy không chỉ có mồ hôi, khó khăn trong tập luyện mà còn cả những áp lực. Bố con vẫn kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Hôm nay, con đã chứng minh rằng, muốn làm được những điều phi thường, chúng ta phải dám đặt ra những mục tiêu đủ xa, đủ lớn, quyết đoán trong lựa chọn và kiên trì theo đuổi bằng sự nỗ lực, kỷ luật và phương pháp đúng đắn. Tấm HCV không phải để hơn thua với bất kỳ ai, mà là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của con trong suốt hành trình vừa qua".

Trần Khởi Minh cho biết ngay sau đại hội sẽ quay trở về Hà Nội học văn hóa. Ưu tiên hàng đầu của Minh lúc này vẫn là học tập và sẽ dành thời gian tập luyện xe đạp nhiều hơn vào mùa hè tới.