Châu Tuyết Vân ghi dấu ấn

Môn taekwondo khởi tranh ngày 25.11 với 24 bộ huy chương, và tâm điểm ngày mở màn thuộc về Châu Tuyết Vân. "Hoa khôi" làng võ cùng Hồ Thanh Ân giành HCV quyền đôi nam nữ. Niềm vui nhân đôi khi em gái cô, Châu Ngọc Tuyết Sang, giành HCB quyền cá nhân nữ. Cùng ngày, An Giang, Lâm Đồng và Hà Nội cũng có những tấm HCV đầu tiên.

"Đây là kỳ đại hội thứ 5 tôi tham dự, đánh dấu chặng đường 20 năm gắn bó với sân chơi này. Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi giành HCV ngay trên sân nhà TP.HCM", Tuyết Vân chia sẻ.

Châu Tuyết Vân vẫn rạng rỡ và tỏa sáng ở tuổi 36 ẢNH: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

Chiến thắng không dễ dàng. Theo Tuyết Vân, VĐV của TP.HCM, Vĩnh Long, Hà Nội và nhiều địa phương tập trung tập luyện cùng một nơi nên trình độ rất sát nhau, chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể quyết định kết quả. Năm nay mỗi người chỉ được thi 1 nội dung, nghĩa là chỉ có 1 cơ hội. Dù vậy, cô thấy nhẹ nhõm hơn kỳ trước, khi phải gánh 2 nội dung, thi đấu xa nhà và còn mang chấn thương.

Người khiến Tuyết Vân xúc động nhất lại là em gái. Cô chia sẻ: "Lúc theo dõi em thi đấu qua livestream, tôi nghe bình luận viên nhắc 2 chị em cách nhau 15 tuổi. Tôi vừa hơi chạnh lòng vì nhận ra mình đã lớn tuổi, nhưng cũng vui vì Tuyết Sang còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội phía trước. HCB ngay lần đầu dự đại hội đã là kết quả rất tốt".





Kình ngư của TP.HCM lập kỷ lục

Dưới đường bơi, TP.HCM có cả kinh nghiệm lẫn tốc độ. Trần Duy Khôi về nhất 50 m ngửa nam với 25 giây 79, đồng đội Trịnh Trường Vinh về nhì (26 giây 64). Với tấm HCV này, Duy Khôi trở thành VĐV đầu tiên của TP.HCM có 30 huy chương qua các kỳ đại hội toàn quốc. 19 HCV cũng giúp anh trở thành nam VĐV giành nhiều HCV nhất lịch sử thể thao thành phố tại sân chơi này.

Mũi nhọn tốc độ là Lương Jeremie Loic Nino, với 4 HCV ở 100 m tự do, 50 m tự do, 50 m bướm và tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nam. Anh còn có HCB tiếp sức 4x100 m tự do hỗn hợp nam nữ và HCĐ tiếp sức 4x200 m tự do nam. Ở 50 m bướm, Nino phá cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội. 2 đội tiếp sức có anh cũng bơi nhanh hơn kỷ lục đại hội cũ, trong đó có đội 4x100 m tự do hỗn hợp cùng Duy Khôi, Nguyễn Diệp Phương Trâm, Vũ Thị Phương Anh (4 phút 01 giây 14) dù chỉ giành HCB.

Thời điểm này, đoàn TP.HCM đã có 86 HCV, tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. đoàn Hà Nội xếp sau với 20 HCV.

Lương Jeremie Loic Nino tỏa sáng là điều không quá bất ngờ. Anh là trụ cột của đội tuyển bơi lội Việt Nam nhiều năm qua ẢNH: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

Trên khán đài, sức nóng cũng không kém. Theo ban tổ chức, tính đến ngày 26.11, khi đại hội mới đi được một phần ba chặng đường, 17.003 vé miễn phí đã đến tay người dân. Hơn 91% số vé thuộc về người dưới 45 tuổi: nhóm 18 đến dưới 45 tuổi nhận 13.265 vé, nhóm dưới 18 tuổi nhận 2.316 vé. Cổng thông tin đại hội có 44.267 lượt truy cập.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết thành phố chủ trương mở cửa miễn phí ở các địa điểm phù hợp, đồng thời làm cổng thông tin, sổ tay điện tử, mã QR tại sân và livestream, video ngắn về VĐV. "Tôi mong người dân chỉ cần một chiếc điện thoại là biết hôm nay có môn gì, thi đấu ở đâu, mấy giờ. Chuyển đổi số cuối cùng phải hướng đến phục vụ con người tốt hơn, chứ không phải chỉ để chứng minh rằng mình có công nghệ", ông nói.

"Đại hội vẫn còn đang diễn ra, tôi chưa vội nói về thành công. Nhưng tôi hạnh phúc vì sau 20 năm, thành phố lại có cơ hội làm một việc lớn cho thể thao nước nhà, và nhìn thấy thể thao có thể làm cho rất nhiều người xích lại gần nhau", ông Nhân chia sẻ thêm.