



Cánh chim không mỏi

Sáng 22.11, nhà thi đấu Hồ Xuân Hương kín khán giả. Tiếng reo hò vang lên khi Nguyễn Tiến Minh bước ra sân, đối diện với những tay vợt kém mình rất nhiều tuổi nghề. Ở vòng 1 đơn nam, tay vợt sinh năm 1983 của TP.HCM thắng Nguyễn Thế Ngọc (Hà Nội) 2-0 với các tỷ số 21-13, 21-12.

Thắng cách biệt là vậy, nhưng điều khán giả nhớ nhất là cách Tiến Minh chơi. Anh luôn đọc trước đối thủ một nhịp, đứng sẵn ở vị trí phòng thủ rồi bất ngờ chuyển sang tấn công. Những cú bỏ nhỏ sát lưới và cú đổi hướng bằng cổ tay khiến Thế Ngọc phải chạy theo thế trận của đàn anh suốt trận.

Tượng đài cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh vẫn thi đấu bền bỉ ẢNH: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

Khoảnh khắc đẹp nhất đến trong một pha đôi công. Đang quay lưng về phía đối thủ, Tiến Minh vẫn đưa cầu chéo sân hiểm hóc mà gần như không cần nhìn. Thế Ngọc lao người cứu cầu, ngã xuống sàn nhưng không kịp. Đoạn video lan nhanh trên các diễn đàn cầu lông, đạt hàng chục nghìn lượt xem sau vài giờ. Người hâm mộ gọi đó là pha cầu "điện ảnh", có người còn đùa rằng đại hội vừa phát hiện thêm một "tài năng trẻ".

Những đường cầu ấy được tích lũy qua hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao, với vị trí số 5 thế giới năm 2010, HCĐ giải vô địch thế giới 2013 và 4 kỳ Olympic liên tiếp từ Bắc Kinh 2008 đến Tokyo 2020. Ở tuổi 43, thể lực không còn như thời sung sức nhất, nhưng kinh nghiệm và đôi tay ấy vẫn đủ giúp anh đứng vững trước lớp đàn em.

Cùng ngày, ở vòng 2, Tiến Minh gặp Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng), tay vợt trẻ đang lên với 2 danh hiệu quốc tế cấp độ trẻ trong năm 2026. Anh chơi lì, liên tục phông cầu cao để buộc đối thủ phải căng sức. Trận đấu giằng co từng điểm và kéo sang ván 3. Duy Lợi thắng chung cuộc 2-1, nhưng rời sân trong trạng thái gần như kiệt sức, và sự mệt mỏi đó còn đeo bám anh ở trận gặp Phan Phúc Thịnh (TP.HCM) hôm sau.

"Câu chuyện của Tiến Minh rất đẹp. Sau bao nhiêu năm cống hiến, Minh vẫn bước ra sân, vẫn chiến đấu và vẫn khiến hàng trăm nghìn người quan tâm theo dõi. Người ta xem Minh hôm nay có lẽ không chỉ để biết Minh thắng hay thua, mà còn vì trân trọng một hành trình, một tình yêu nghề bền bỉ", ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ.

16 năm chờ đợi mòn mỏi

Ở nhà thi đấu Rạch Miễu, môn thể hình cũng có câu chuyện riêng. Ngày 23.11, Trần Hoàng Duy Thuận cùng Bùi Thị Thoa giành HCV đôi nam nữ thể hình đến 55 kg. Đây là tấm HCV đại hội toàn quốc mà Duy Thuận đã theo đuổi suốt 16 năm.

Nội dung đôi đòi hỏi 2 lực sĩ phải ăn ý, cân đối và đồng đều trong từng động tác. Duy Thuận và Thoa không xa lạ với những bục vinh quang lớn. Họ từng cùng nhau giành HCV giải vô địch thể hình và fitness thế giới ở hạng mục biểu diễn đôi nam nữ, và HCV SEA Games 31 ngay lần đầu dự đấu trường khu vực. Dù vậy, HCV đại hội toàn quốc vẫn là mảnh ghép còn thiếu. Qua nhiều kỳ đại hội, anh vẫn kiên trì tập luyện và dìu dắt đàn em, cho đến khi khoảnh khắc ấy đến trên chính sân nhà.

Duy Thuận và Bùi Thị Thoa hoàn tất bộ sưu tập HCV ẢNH: SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP.HCM

"Có những thành tích được đo bằng số lượng huy chương, nhưng cũng có những thành tích được đo bằng thời gian, sự chờ đợi và giá trị tinh thần mà nó mang lại. Tự hào vì đã không bỏ cuộc. Tự hào vì sau 16 năm, tôi đã làm được!", Duy Thuận nói.

Niềm vui nhân đôi vào ngày 24.11, khi người anh song sinh Trần Hoàng Duy Phúc giành HCV đơn nam thể hình đến 80 kg. 4 năm qua, Duy Phúc gần như vắng bóng trên sàn đấu vì bận huấn luyện đội tuyển thể hình thành phố. Anh trở lại để học trò thấy thầy vẫn tập, vẫn thi đấu được và để giữ chuyên môn không mai một. Đứng trên bục cao nhất, người đàn ông có khối cơ bắp đồ sộ ấy không giấu được nước mắt: "4 năm trước, tôi phải học cách chấp nhận chờ đợi. 4 năm sau, tôi đã có thể ngẩng cao đầu".

Cùng với những đóng góp của Bùi Thị Thoa, Lâm Thúy Mi, Nguyễn Thị Kim Dung…, hai anh em giúp TP.HCM nhất toàn đoàn môn thể hình với 6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Môn này có 17 nội dung, quy tụ 145 VĐV của 14 đoàn.

Tinh thần không bỏ cuộc của Tiến Minh hay anh em Duy Thuận - Duy Phúc cũng là tinh thần mà đoàn TP.HCM mang vào đại hội năm nay, kỳ đầu tiên VĐV TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cùng khoác chung màu áo. Hiện đoàn chủ nhà đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp.

"4 năm mới có một kỳ đại hội, mà 4 năm đối với tuổi nghề của một VĐV là cả một chặng đường. Có em phải chờ 4 năm để làm lại sau một thất bại. Có em đây là kỳ đại hội đầu tiên, nhưng cũng có em có thể là kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp", ông Nguyễn Nam Nhân chia sẻ thêm.