Ngần Ngọc Nghĩa đang nắm giữ kỷ lục đại hội lẫn kỷ lục quốc gia ở cự ly 100 m nam với thành tích 10 giây 35. Tại đại hội lần này, dù chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các chân chạy trẻ, đáng chú ý là Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) nhưng Ngần Ngọc Nghĩa vẫn quyết tâm bảo vệ danh hiệu "Vua tốc độ".

Vua tốc độ Việt Nam Ngần Ngọc Nghĩa gục ngã khi bị loại vì phạm quy ở nội dung 100 m nam diễn ra sáng nay (27.11) ẢNH: LONG NGUYỄN

Ở vòng loại, Ngần Ngọc Nghĩa về nhất lượt chạy của mình với thành tích 10 giây 60 trong khi Tạ Ngọc Tưởng cũng cho thấy tài năng khi về nhất lượt chạy của mình với thông số ấn tượng 10 giây 55. Đến bán kết, Ngần Ngọc Nghĩa tranh tài ở lượt chạy thứ 2. Tuy nhiên anh phạm quy khi xuất phát và bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Vua tốc độ điền kinh Việt Nam ôm đầu gục ngã ngay ở vạch xuất phát vì bỏ lỡ cơ hội vào chung kết.

Với việc Ngần Ngọc Nghĩa bị loại giúp Tạ Ngọc Tưởng gia tăng cơ hội đoạt HCV. Chân chạy 21 tuổi này cũng khẳng định tài năng khi về nhất ở bán kết với thành tích 10 giây 46. Anh được kỳ vọng vượt qua kỷ lục của Ngần Ngọc Nghĩa ở chung kết 100 m nam diễn ra lúc 17 giờ 40 hôm nay.

Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng dễ dàng ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại 100m nữ, Lê Tú Chinh (An Giang) giành quyền vào chung kết, cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Lê Thị Cẩm Tú (An Giang), Hà Thị Thu (TP.HCM), Hoàng Dư Ý (Quân đội).

Nguyễn Thị Oanh với tấm HCV đầu tiên ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) khẳng định sức mạnh vượt trội, dễ dàng đoạt HCV với thành tích 10 phút 34 giây 98. Thành tích này kém khá xa so với kỷ lục đại hội (9 phút 58 giây 08) và kỷ lục quốc gia (9 phút 43 giây 83) do chính cô nắm giữ.

Trần Thị Loan (giữa) đoạt HCV nhảy xa nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Kha Trung Tín (giữa) nhận HCV đẩy tạ nam ẢNH: ĐỘC LẬP

HCV nhảy xa nữ thuộc về Trần Thị Loan (Đà Nẵng) với thành tích 6,23 m. HCV đẩy tạ nam thuộc về Kha Trung Tín (Cần Thơ) với thành tích 15,60 m.