Dàn sao lấn lướt

Tại môn bơi, kình ngư 21 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) cho thấy phong độ đỉnh cao với 8 HCV cá nhân, vượt trội so với nhiều VĐV còn lại. Tài năng 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) cũng giành 7 HCV (4 cá nhân, 3 tiếp sức). Các VĐV đang là thành viên đội tuyển bơi VN như Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long), Trần Hưng Nguyên (Quân đội), Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) đều khẳng định vị thế ở nội dung sở trường. Tượng đài làng bơi VN Nguyễn Thị Ánh Viên là trường hợp đặc biệt khi trở lại thi đấu sau 4 năm vẫn tỏa sáng với 5 HCV (2 cá nhân, 3 tiếp sức).

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên (giữa) xuất sắc giành 8 HCV cá nhân môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 Ảnh: Độc Lập

Tại môn bắn súng, xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) giữ vị thế số 1 ở nội dung súng ngắn khi đoạt 3 HCV cá nhân. Tại môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) khẳng định tài năng với tấm HCV ở kỳ đại hội thứ 3 liên tiếp. Ở môn canoeing, Nguyễn Thị Hương (Hải Phòng) vô đối với 4 HCV. Trên đường đua xe đạp đường trường, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật (An Giang) dễ dàng thống lĩnh với 4 HCV…

Sẽ không bất ngờ khi nhiều VĐV là tuyển thủ quốc gia của các môn tiếp tục tỏa sáng, giành HCV ở những ngày thi đấu tiếp theo tại đại hội. "Chúng ta cần ghi nhận thành quả của những VĐV hàng đầu VN. Rõ ràng họ là những hạt giống được phát hiện, chăm lo đầu tư tốt từ địa phương đến đội tuyển quốc gia và đã chứng tỏ được khả năng duy trì đỉnh cao trong thời gian dài. Thành công của những VĐV hàng đầu VN ở đại hội nhìn ở góc độ tích cực còn truyền cảm hứng, động lực cho các VĐV trẻ phấn đấu", chuyên gia thể thao Đoàn Minh Xương nói.

Những trăn trở

Ông Đoàn Minh Xương cho biết Đại hội Thể thao toàn quốc không đơn thuần là cuộc đua huy chương mà là dịp để ngành thể thao đánh giá toàn diện. Từ đó nhìn ra những gì đã làm được, những gì cần phải cải thiện nhằm xây dựng nền tảng thể thao vững chắc, từ đó có lực lượng hùng hậu, tinh nhuệ tranh tài ở đấu trường quốc tế.

"Tôi theo dõi đại hội và không khỏi trăn trở khi chứng kiến kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giã từ sự nghiệp đỉnh cao 4 năm nhưng khi quay trở lại vẫn áp đảo trên đường đua xanh. Điều này rõ ràng mừng ít lo nhiều, chứng tỏ tài năng thể thao VN bị thiếu hụt, đồng thời đặt ra bài toán làm sao để các tài năng trẻ phát triển bền vững", ông Xương chia sẻ.

Theo ông Đoàn Minh Xương, ở thời điểm hiện tại để đầu tư cho một tài năng cần có đội ngũ chuyên gia đa ngành, từ chuyên môn đến dinh dưỡng, y học, tâm lý. Đã đến lúc thể thao VN phải ứng dụng thành tựu khoa học vào đào tạo để VĐV phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, cần cơ hội cọ xát thông qua thi đấu ở môi trường cạnh tranh cao mới giúp các tài năng được trui trèn. Điều này giải quyết thực trạng cứ sau mỗi kỳ đại hội, sau một vài giải đấu trong năm là VĐV quay về "tập chay", từ đó dễ bị mai một.

Gần đây thể thao VN có được chế độ đãi ngộ tốt hơn. Tuy nhiên theo ông Xương, "tuổi thọ" của VĐV rất ngắn, vì thế bên cạnh chế độ lương thưởng, họ cần nhìn thấy tương lai ổn định sau khi giã từ sự nghiệp thì mới an tâm cống hiến.