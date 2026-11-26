Giải năm nay quy tụ hơn 400 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư thuộc hơn 80 đơn vị, CLB đến từ 11 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lai Châu, cùng VĐV ngành công an và quân đội.

Tranh tài sôi nổi giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ẢNH: BTC

Các VĐV tranh tài ở 11 nội dung gồm: đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam lãnh đạo, đôi nam lãnh đạo, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam từ 45 đến 60 tuổi và đôi nam trên 60 tuổi.

Năm nay là số lượng đội đăng ký ở hai nội dung đồng đội nam nâng cao và đồng đội nam phong trào tăng mạnh với tổng cộng 60 đội tham dự. Các đội được chia thành 16 bảng (12 bảng phong trào, 4 bảng nâng cao), thi đấu vòng bảng để lựa chọn những đội xuất sắc vào vòng đấu loại trực tiếp.

Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội 2026 thu hút 400 tay vợt tham gia ẢNH: BTC

Đáng chú ý, ở nội dung nâng cao, giải đấu có sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa trở về từ giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á năm 2026 như Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng); Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội); Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức (CAND - T&T)... hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu hấp dẫn, mang đến chất lượng chuyên môn nổi bật cho giải.

Bên cạnh đó có sự góp mặt của đội tuyển bóng bàn Lào với 3 tay vợt Anane Vongsa, Laokham Manichanh, Phongsavanh Sengmany. 3 tay vợt này từng tham dự các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp World Table Tennis (WTT).

Tổng giá trị giải thưởng của giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội 2026 là 122 triệu đồng.