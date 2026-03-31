Ước mơ thành sự thật với tuyển thủ U.23 Lào

Phudthachak Vongsili đến giải TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO với bản hồ sơ ấn tượng khi từng khoác áo các đội tuyển trẻ Lào dự giải U.23 Đông Nam Á và U.22 Lào tại SEA Games 33. Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A diễn ra chiều 30.3, Vongsili là người hùng của đội Trường ĐH Lào khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng xứ sở triệu voi đánh bại đối thủ mạnh Trường ĐH Quốc gia Malaysia. Ngoài bàn thắng, cầu thủ mang áo số 22 còn đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ampaivanh Chanthalavong. Màn trình diễn nổi bật của Vongsili giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Khi nhận danh hiệu, anh hạnh phúc tiết lộ: "Cảm giác lúc này thật sự rất vui mừng. Tôi đã có ước mơ từ nhỏ là ghi bàn vào lưới các đội bóng Malaysia. Trong màu áo các đội tuyển trẻ Lào, tôi chưa thực hiện được, nhưng hôm nay điều này đã trở thành sự thật. Dù đây là giải đấu giữa các trường đại học, nhưng với tôi đây vẫn là khoảnh khắc đặc biệt".

Phudthachak Vongsili (trái) giúp đội ĐH Lào thắp lại hy vọng vào bán kết ẢNH: DUY ANH

Dù sở hữu kinh nghiệm ở các giải đấu cấp độ quốc tế, Phudthachak Vongsili vẫn dành sự tôn trọng đối với các đối thủ tại sân chơi sinh viên quốc tế lần này. Anh nhận định TNSV quốc tế có chất lượng chuyên môn cao, khi các đội bóng tham dự đều mang đến lực lượng tinh nhuệ. Tiền vệ của U.23 Lào chia sẻ: "Các sân chơi dành cho sinh viên đang ngày càng phát triển, nâng tầm. Khoảng cách giữa các giải đấu dành cho đội tuyển trẻ và sinh viên là không quá lớn". Do thường xuyên thi đấu cho đội tuyển trẻ Lào, Vongsili cho biết anh hoàn toàn không cảm thấy áp lực khi ra sân tại giải sinh viên: "Tôi chỉ cảm thấy hào hứng và quyết tâm. Khi đội rơi vào thế khó, chúng tôi đều biết rằng buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp. Nếu thua hoặc hòa, cơ hội gần như bằng không, vì vậy toàn đội đã vào sân với tinh thần chiến đấu hết mình". Chính tinh thần này đã giúp đội Trường ĐH Lào vùng dậy mạnh mẽ sau thất bại trận ra quân trước chủ nhà Trường ĐH Nha Trang (0-2), để rồi đánh bại đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia và thắp lại hy vọng vào bán kết TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO.

Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, Vongsili nhắc ngay đến Pedri, ngôi sao của CLB Barcelona (Tây Ban Nha). Chàng sinh viên ngành Công nghệ thông tin cho biết luôn theo dõi và học hỏi phong cách thi đấu của tiền vệ người Tây Ban Nha, từ cách di chuyển thông minh cho đến khả năng dứt điểm quyết đoán. Anh bày tỏ: "Tôi rất thích Pedri vì anh ấy chơi bóng rất tinh tế, di chuyển tự do và ghi bàn sắc bén. Thể hình của Pedri khá nhỏ nhắn, nhưng trái tim và ý chí của anh ấy thì không hề nhỏ chút nào. Pedri chính là hình mẫu để tôi noi theo và cố gắng hơn mỗi khi ra sân".