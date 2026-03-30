Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Lào 0-0 Trường ĐH Quốc gia Malaysia: Không còn đường lùi cho đại diện xứ triệu voi

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
30/03/2026 13:00 GMT+7

Cuộc đối đầu Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở lượt trận thứ 2 giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 cúp THACO (TNSV quốc tế THACO cup 2026) mang ý nghĩa sống còn đối với Trường ĐH Lào. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 30.3 trên sân Trường ĐH Nha Trang.

Ở lượt trận mở màn TNSV quốc tế THACO cup 2026, Trường ĐH Lào đã nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Trường ĐH Nha Trang. Trận thua này đẩy đội bóng xứ triệu voi vào thế buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Áp lực là rất lớn, bởi chỉ cần thêm một kết quả bất lợi, cánh cửa đi tiếp gần như sẽ khép lại. Không chỉ vậy, đối thủ của họ ở lượt trận này được đánh giá còn "khó nhằn" hơn so với trận ra quân.

Một điểm tựa khác cho Trường ĐH Lào chính là lịch sử đối đầu với đội bóng Malaysia. Ở mùa giải trước, họ từng tạo nên bất ngờ khi đánh bại một đại diện Malaysia là Trường ĐH Malaysia (UiTM) sau loạt luân lưu ở bán kết. Tuy nhiên, thử thách với Trường ĐH Lào giờ lớn hơn.

Trường ĐH Lào 0-0 Trường ĐH Quốc gia Malaysia: Không còn đường lùi cho đại diện xứ triệu voi - Ảnh 1.

Trường ĐH Lào (áo trắng xanh) chơi bế tắc ở lượt đầu tiên

Trường ĐH Quốc gia Malaysia chính là nhà vô địch giải bóng đá sinh viên Malaysia, từng đánh bại chính UiTM để bước lên bục cao nhất. Một thành viên BHL UiTM nhận xét rằng Trường ĐH Quốc gia Malaysia là tập thể gắn kết, có sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự. 

Ngoài ra, Trường ĐH Quốc gia Malaysia bước vào trận đấu này với trạng thái "chưa lộ bài". Việc được nghỉ ở lượt trận đầu tiên giúp họ có thêm thời gian quan sát, phân tích cả Trường ĐH Lào lẫn Trường ĐH Nha Trang. Đây là lợi thế không nhỏ trong bối cảnh giải đấu có thời gian diễn ra ngắn và các đội không có nhiều dữ liệu về nhau. Đại diện Malaysia hoàn toàn có thể xây dựng phương án chiến thuật dựa trên những gì đã diễn ra ở lượt trận mở màn.

Với Trường ĐH Lào, đây gần như là "trận chung kết sớm". Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao tìm kiếm bàn thắng, đồng nghĩa với nguy cơ để lộ khoảng trống phía sau. Trong khi đó, Trường ĐH Quốc gia Malaysia có thể nhập cuộc với sự toan tính hơn. Với lợi thế về thông tin và thể lực, họ hoàn toàn có thể chọn lối chơi chắc chắn, chờ đợi sai lầm từ đối thủ để giành 3 điểm. 

Trường ĐH Lào 0-0 Trường ĐH Quốc gia Malaysia: Không còn đường lùi cho đại diện xứ triệu voi - Ảnh 2.

